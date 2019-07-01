Хто володіє московськими кладовищами

У травні 2016 року на Хованському кладовищі в Москві сталася масова бійка. У конфлікті, який супроводжувався перестрілкою, брали участь від 200 до 400 осіб, троє загинули. Ця подія завершила переділ московського ринку ритуальних послуг: замість вихідців з підмосковних Хімок, чиї спроби закріпитися в столиці привели до зіткнення на Хованському, на чолі практично всіх кладовищ Москви стали бізнесмени зі Ставропілля, пов’язані зі столичним управлінням ФСБ. Кореспондент відділу розслідувань «Медузи» Іван Голунь розповідає, звідки взялися нові вигодонабувачі московського похоронного ринку — і хто може стояти за їх появою. Розслідування готувалася декілька місяців. Після арешту Голунова в червні 2019 року до роботи над його текстом підключилися журналісти з провідних російських видань — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Нової газети», РБК, «Російської служби Бі-бі-сі» і «Фонтанки». За домовленістю з авторами розслідування Znak.com як і десятки інших ЗМІ, публікує цей текст.

Братські могили

У листопаді 2008 року невідомі жорстоко побили хімкинського журналіста Михайла Бекетова. Близько півтора років журналіст провів у лікарнях, де йому винесли залишки роздроблених кісток, які зачепили мозок, ампутували праву ногу і три пальці на лівій руці. Після замаху він пересувався в інвалідному візку, майже не міг говорити. Через п’ять років Бекетов помер.

Винних у нападі на журналіста так і не знайшли. Сам Бекетов припускав, що за цим злочином можуть стояти керівники адміністрації Хімок: за кілька місяців до побиття йому почали надходити погрози, у 2007 році невідомі спалили його машину. Все це журналіст пов’язував з критичними публікаціями на адресу міської влади.

З 1994 по 2001 рік Михайло Бекетов працював прес-секретарем мера Хімок Юрія Корабліна, а після його відставки заснував газету «Химкинская правда», опозиційну новому мерові Володимиру Стрельченко. З 2007-го «Химкинская правда» писала про різних конфліктних ситуаціях, в тому числі про боротьбу за збереження Хімкинського лісу. Серед іншого в газеті вийшла серія статей про перепоховання останків шести військових льотчиків з братської могили, розташованої в сквері біля Ленінградського шосе.

Влади Хімок пояснювали необхідність перенесення братської могили з скверу розширенням Ленінградського шосе; у ЗМІ також фігурувала версія, що сквер перетворився в місце роботи повій, які «опоганюють пам’ять героїв війни». Місцеві активісти стверджували, що братську могилу переносять, щоб звільнити землю під будівництво торгового центру. Після публікацій у «Хімкінської правди» на цю історію звернули увагу федеральні телеканали.

Бекетов писав, що розривали могили воїнів тракторами, кістки складали в сміттєві пакети, а частина взагалі втратили. В ефірі центрального ТБ Бекетов демонстрував зроблені ним фотографії кістки, яка схожа на людську, — її знайшли на місці братської могили після завершення робіт.

Meduza

Зараз на місці скверу, за який 12 років тому боровся журналіст, стоять бізнес-центри — після скандалу хімкинські влада не зважилися забудовувати його цілком (хоча в кадастровій карті земля вже була розмежований), обмежившись тільки придорожніми ділянками. Через рік після перепоховання в декількох сотнях метрів від колишньої братської могили побудували офісний центр, який належить Євгену Головкіну — сина тодішнього начальника ГУВС Московської області (2001-2014) Миколи Головкіна. У бізнес-центр окрім інших в’їхали компанії, на той момент належали дружині В’ячеслава Нирково — директора похоронної служби Хімок і людини, який керував роботами по перепохованню останків з братської могили.

Однокашники

Військовий будівельник за освітою, В’ячеслав Нирків добре вписався до складу мерії Хімок. Глава міста Володимир Стрельченко, який у минулому служилзаместителем командира Кантемирівській дивізії, охоче набирав команду колишніх військових.

Скандал з перенесенням братської могили став для Ниркова першим досвідом вирішення конфліктних ситуацій з місцевими жителями. До того як очолити муніципальне похоронне підприємство, Нирків був начальником курсу в Академії цивільного захисту МНС, розташованої на околиці Хімок. Тоді ж він дав своє перше інтерв’ю, розповівши журналістам, що впорався з дідівщиною з допомогою дошки пошани.

Під час конфлікту навколо братської могили Нирків багато спілкувався з журналістами: пояснював, що останки упаковували в патологоанатомічні мішки, які з-за чорного кольору могли здатися сміттєвими, за роботами стежили хірурги місцевої лікарні, а ту саму кістку, про яку писав Бекетов, ймовірно, принесли бродячі собаки — або підкинули самі активісти.

В’ячеслава Ниркова, успішно завершив перепоховання, відправили на підвищення: у 2009 році він очолив один з районів Хімок — Подрезково, а незабаром став куратором будівельної галузі в адміністрації Хімок. Найбільше в цій ролі він запам’ятався зусиллями по легалізації точкової забудови. Ці проекти часто наштовхувалися на протидію жителів, і врегулювати конфлікти незмінно доводилося Ныркову.

Будівельний бізнес в Хімках має ті ж переваги, що ритуальний: майже Москва, тільки дешевше. Взявшись за будівництво, Нирків зберіг вплив і на ринку ритуальних послуг. У 2009 році він запросив очолити міську похоронну службу свого однокурсника по Камышинскому військово-будівельного училища (Волгоградська область) Юрія Чабуева. Разом вони створили кілька фірм, які заробляли на похоронних послуг, будівництві та вивезення сміття. У Подрезково тим часом появлялисьнебольшие торгові центри і магазинчики, які належали дружині Ниркова.

Схема роботи ритуального бізнесу Ниркова та Чабуева була проста: представники муніципальної хімкінської похоронної служби сиділи у всіх моргах, але договори укладали на пов’язану з чиновниками приватну компанію. У своєму рідному селі в Пензенській області Чабуев налагодив виробництво трун і ритуальних приладдя. Крім того, компанія дружини Ниркова побудувала колумбарій на Новолужинском кладовищі (саме там у 2013 році поховали Бекетова) і планувала побудувати крематорій з новим цвинтаря на місці сміттєвого полігону «Лівобережний» в Хімках.

З дружиною ще одного однокашника по Камышинскому військово-будівельному училищу — Юрія Шнайдера — вони заснували компанію «Чисте місто», яка займалася вивезенням сміття з химкинських підприємств.

Відкриття мотоклубу «Нічні вовки Хімки»Химки.огд

З початку 2010-х років на мітингах проти точкової забудови в Хімках почали з’являтися представники громадських організацій «Здорова нація» та «Нічні вовки Хімки», які підтримували будівельні компанії, а іноді і розганяли мітингувальників. В’ячеслав Нирків був співвласником місцевого філії мотоклубу; «Нічні вовки» отримали прописку в одному з химкинських торгових центрів, що належать Чабуевой і Нырковой. «Здорова нація» була зареєстрована в офісі хімкінської похоронної служби — у приміщенні, де знаходилася аптека, належить депутату хімкинського міськради, який очолює комісію по будівництву і ЖКГ.

У 2010 році, після чергового конфлікту забудовників з місцевими жителями, в Хімках побили еколога Костянтина Фетисова. Міліція затримала виконавців і організатора — ним виявився начальник відділу муніципальної власності Хімок Андрій Чернишов, колега Ниркова і підлеглий Олексія Валова, одного із заступників мера Володимира Стрельченко (до приходу в команду Стрельченко Валів очолював військову частину по сусідству з Кантемирівській дивізією). Чернишов отримав шість років колонії. Підсудні говорили, що выполнялипоручение Валова, але ніякого розвитку ці заяви не отримали.

У 2012 році, незабаром після конфлікту із-за будівництва траси через Хімкинський ліс, Володимира Стрельченко відправили у відставку. Олексій Валів в 2014-му очолив Щолковський район Підмосков’я.

З Хімок — на Хованское

У 2013 році голова хімкінської похоронної служби Юрій Чабуев перейшов на роботу в Москву, очоливши територіальне відділення ритуального обслуговування (ТОРО) № 3 московського ДБУ «Ритуал», в яке входили Хованское, Востряковское і деякі інші кладовища (химкинскую похоронну службу після Чабуева очолив Петро Левченко — ще один однокашник з Камишинському військово-будівельного училища).

Два роки потому ТОРО № 3 розширився — до нього включили ряд знаменитих московських кладовищ, у тому числі Троєкуровське, Ваганьковское і Новодівочий, — і стало найбільшим підрозділом ДБУ «Ритуал». Під контролем Чабуева виявилося 31 кладовищі, включаючи найпрестижніші. Однокашник Чабуева і бізнес-партнер по «Чистому місту» Юрій Шнайдер незабаром очолив ТОРО № 5, що включає ще кілька великих цвинтарів на півдні Москви — Щербинское, Домодедовское, Котляковское. Таким чином, випускники Камишинському училища з Волгоградської області поширили свій вплив на кращі кладовища Москви.

Доходи партнерів росли. Збільшилося і виробництво ритуальних товарів на батьківщині Чабуева. ТОРО № 3 початок орендувати техніку у дружини Чабуева. Сама дружина відкрила ресторан «Сербія» в одному з найдорожчих бізнес-центрів столиці «Романов двір» — він розташований в декількох сотнях метрів від Кремля.

Одним з найбільш помітних епізодів, пов’язаних з тим, як Юрій Чабуев нарощував вплив на московському ринку ритуальних послуг, став знаменитий конфлікт на Хованському кладовищі. У бійці брали участь представники «Здорової нації» — організації, члени якої розганяли хімкинські мітинги проти точкової забудови. У цій структурі складалися уродженці Чечні і поліцейські, а одним з керівників організації був Олександр Бочарников — зять колишнього заступника голови московського ГИБДД Михайла Порташникова.

Конфлікт, за численними свідченнями, почався після того, як Чабуев спробував збільшити побори з тих, що працювали на кладовищі таджиків.

Приїжджі з Таджикистану складають значну частину робочої сили на московських кладовищах — вони займаються прибиранням та доглядом за могилами. Як з’ясувала «Медуза», майже всі вони вихідці з одного «сільради» (об’єднання декількох аулів) — Обігарм, розташованого в Рогунском районі Таджикистану. Одні працевлаштовані офіційно, інші працюють без документів — але все, за їх власними словами, платять адміністрації кладовищ неофіційні відрахування. Довгий час ця стаття доходів залишалася для керівництва некрополів надто незначною і на неї не звертали уваги. Це дозволило мігрантам накопичити кошти і почати розширення сфер діяльності: на Хованському і Перепечинском кладовищах у них до 2016 року з’явилися офіційні гранітні майстерні. Чабуев вирішив взяти під контроль цей бізнес.

Як розповідали, в тому числі пізніше в суді, що працювали на Хованському кладовищі мігранти, Юрій Чабуев запропонував їм переписати офіційний і неофіційний бізнес на своїх людей і продовжувати працювати за зарплату. Таджики відмовилися, і Чабуев застосував хімкинські методи, підключивши бійців із «Здорової нації».

Молоді люди з «Здорової нації» з’явилися на Хованському кладовищі навесні 2016-го — на цей час у ритуальників, які займаються встановленням пам’ятників та обслуговуванням могил, припадає пік сезону. Пересуваючись на моторолерах, вони зайнялися «інспектуванням» кладовища — за підсумками якого таджиків виганяли з території.

Поліцейські, що приїхали до Хованскому кладовища в Москві, після масової дракиМаксим Блінов /

14 травня, в найближчі вихідні після свят, між членами «Здорової нації» і таджиками сталася масова бійка. У ній взяли участь від 200 до 400 осіб; мігранти сильно перевершували числом, тому їх противники влаштували стрілянину, яка незабаром припинилася: до кладовища під’їхав ОМОН. В результаті зіткнення загинули три людини, більше 30 отримали серйозні травми. Серед постраждалих були відвідувачі кладовища.

У листопаді 2018-го суд визнав Юрія Чабуева винним в організації заворушень і засудив до 11 років колонії суворого режиму. Інший організатор бійки — співзасновник спортивної організації «Здорова нація» Олександр Бочарников отримав дев’ять років позбавлення волі. Ще 13 учасників бійки засудили до термінів від трьох з половиною до 11 з половиною років колонії загального режиму. Затримали також більше сотні уродженців Таджикистану — частина з них депортували. 22 затриманих отримали по 15 діб адміністративного арешту, ще п’ятьох учасників бійки засудили до трьох років позбавлення волі.

В ході судових слухань Юрій Чабуев заявив, що неодноразово попереджав про підготовку бійці тодішнього директора з безпеки ДБУ «Ритуал» Олександра Гаракоева, однак той не робив жодних дій щодо запобігання конфлікту, а співробітникам Чопова, що охороняє кладовища, дали розпорядження не втручатися. У 1990-х роках Гаракоев служив в Таджикистані, а в ДБУ «Ритуал» прийшов з посади начальника бази матеріально-технічного постачання прикордонного управління ФСБ Росії, розквартированої в Ставрополі.

Після арешту Чабуева і звільнення його друзів з ДБУ «Ритуал» майже всі московські кладовища очолили вихідці з Ставропольського краю.

Ставропольські

За оцінкою департаменту торгівлі і послуг Москви, обсяг столичного похоронного ринку — приблизно 14-15 мільярдів рублів на рік. При цьому, згідно офіційної звітності за останні три роки, дохід ДБУ «Ритуал» від платних послуг щорічно складав від 1,7 до 3 мільярдів рублів.

Ритуальний бізнес — надійне джерело готівкових грошей, каже співрозмовник «Медузи» похоронної галузі. Джерелом «чорного» налу може бути підготовку тіл до поховання, продаж ділянок на кладовищах, плата за копку і благоустрій могил, організацію похорону. Обсяг тіньових готівки на московському ринку ритуальних послуг три джерела «Медузи» оцінюють в діапазоні від 12 до 14 мільярдів рублів на рік.

Переділ цього ринку почався ще до перестрілки на Хованському кладовищі, що сталася в травні 2016 року, — до призначення на посаду директора ДБУ «Ритуал» Артема Екимова. Колишній старший оперуповноважений Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС (ГУЭБиПК) Єкимов очолив підприємство в 2015-м. За словами джерел в московському уряді, призначення Єкімова подавалося як спосіб навести порядок на ритуальному ринку, і досвід роботи в МВС повинен був допомогти новому директору вирішити цю задачу.

Призначенню передувала серія операцій проти впливових керівників ДБУ «Ритуал» — на кількох людей завели справи про хабарі. Всього за кілька тижнів до переходу Єкімова на нову роботу співробітники управління економічної безпеки ГУ МВС по Москві затримали колишнього депутата Самарської губернської думи Дмитра Аніщенко, який нібито обіцяв одному бізнесменові посприяти у призначенні на посаду глави «Ритуалу» за винагороду в два мільйони євро. Аніщенко посадили на півтора роки за замах на шахрайство. Єкимов брав участь в оперативній розробці по цій справі, розповів «Медузі» колишній співробітник ГУЭБиПК.

Очоливши ДБУ «Ритуал», Єкимов почав міняти завідувачів цвинтарями, призначаючи своїх людей. При цьому зони впливу Юрія Чабуева — тобто практично всі найпрестижніші некрополі Москви — ці перестановки практично не торкалися. Але після конфлікту на Хованському прийшла їхня черга. Люди, яких призначав Єкимов, часто не мали ніякого досвіду роботи в ритуальному бізнесі. Крім відсутності досвіду призначенців також об’єднувало походження — майже всі вони були вихідцями з Ставропольського краю.

В результаті кадрових перестановок і структурних змін в ДБУ основні підрозділи «Ритуалу» підпорядкували одній людині — першому заступникові директора. На цю посаду призначили Валеріана Мазаракі, в минулому — власника алкогольного бізнесу. Серед голів територіальних підрозділів столичного «Ритуалу» з’явилися Роман Молотків — вокаліст ставропольської реп-групи «Хресна сім’я» і співвласник кількох ресторанів в Ставрополі; Альберт Утакаев — колишній начальник прикордонних військ ФСБ в Карачаєво-Черкесії, згодом — заступник директора ДБУ «Ритуал»; Юрій Кушнір — раніше працював менеджером автосалону і барменом в ресторані на теплоході «Брюсов» та інші (всього 12 осіб).

Ніж у ДБУ «Ритуал» не керують вихідці зі Ставропілля

Єдина сфера діяльності ДБУ «Ритуал», якої не керують вихідці з Ставропольського краю, — блок капітального будівництва і благоустрою, який курують Микола Пишкін, Олег Семенов і Владислав Петрашев. Раніше вони працювали на одному з підприємств ЖКГ Східного округу Москви. Пишкін у 2010-2012 роках очолював управу району Ізмайлово, а Семенов — експлуатаційне підприємство району. У 2016 році найбільшим підрядником з благоустрою московських кладовищ стала компанія «Гамма», що отримала контрактів майже на 220 мільйонів рублів. Власник «Гами» — Руслан Пікалов. Йому також належить компанія «Аксіома», яка в 2010-2015 роках виграла контрактів щодо виконання робіт в районі Ізмайлово більш ніж на 220 мільйонів рублів. Однак найбільшим підрядником в Ізмайлово були компанії «Аккорд» і «Атлант», за кілька років отримали більше мільярда рублів з районного бюджету. Власником обох фірм був Павло Радченко. В 2014 році, після відходу з поста глави управи Миколи Пишкіна, компанії перестали брати участь у тендерах району, але пізніше отримали кілька контрактів від ДБУ «Ритуал». Одвічним конкурентом компаній Радченко на торгах було ТОВ «ТД „Геліос“», що належить бізнесмену з Зеленограда Андрію Паку. Цікаво, що Андрій Пак має спільний бізнес з дружиною Олега Семенова Ольгою Глозман — ТОВ «Данлюкс».

Після зміни керівництва московських кладовищ відбулися зміни і в охороні некрополів — замість кількох охоронних фірм контракт отримало ЧОП «Альфа-Хорс». Його основний власник — 28-річна Емілія Лешкевич, якій також належить салон рукоділля в Пермі. Лешкевич — родичка Анастасії Мазаракі, дружини Лева Мазаракі — брата першого заступника гендиректора ДБУ «Ритуал» (призначеного Екимова).

Співробітники ГУП «Ритуал» прибирають сніг з могил на Калинкинском кладбищеАлександр Кожохин /

Через півроку після зіткнення на Хованському кладовищі Емілія Лешкевич заснувала Першу ритуальну компанію (ПРК). Вона закупила кілька десятків автомобілів-катафалків і згодом виграла кілька контрактів на надання транспортних послуг від ДБУ «Ритуал». Партнер Лешкевич за ПРК — Сардал Умалатом; в січні 2019 року він став власником ще однієї московської похоронної компанії «Грааль».

Сардал Умалатом — син голови комітету нафтової промисловості в парламенті Чечні часів Джохара Дудаєва. В 2009 році 23-річний Умалатом потрапив у кримінальну хроніку як володар спаленого автомобіля Bentley. У 2017-му брата Умалатова вбили в ході конфлікту між співробітниками компаній маршрутних таксі, що конкурують на одному маршруті. Влада Московської області призначили на цей проблемний маршрут перевізника «Транс-Роуд», якого ЗМІ пов’язують з Олександром Колокольцевым — сином міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева. Сардал Умалатом володіє декількома компаніями разом з Олександром Колокольцевым. Раніше газета «Ведомости» пов’язувала сина міністра внутрішніх справ з декількома операторами маршрутних таксі, які отримали від департаменту транспорту Москви багатомільярдні контракти на перевезення пасажирів.

Помічник міністра Ірина Вовк письмово повідомила «Медузі» від імені Володимира Колокольцева, що син міністра ніколи не був пов’язаний з ритуальним бізнесом; міністру також невідомо про яку-небудь протизаконної комерційної діяльності сина. Емілія Лешкевич заявила «Медузи», що не буде давати ніяких коментарів. Олександр Колокольцев відповів, що «не мав і не має ніякого відношення до ритуального (похоронному) бізнесу». У московському департаменті торгівлі та послуг не відповіли на запит.

Банкіри

У 1990-2000-х роках брати Лев і Валеріан Мазаракі жили і займалися бізнесом на Ставропіллі, в Башкортостані і Краснодарському краї. Зокрема їм належав ставропольський виробник алкоголю компанія «Альянс». Росалкогольрегулювання неодноразово викривали «Альянс» у використанні спирту невідомого походження. Ще братам належали магазини та розважальні заклади, в яких, за даними ставропольских ЗМІ, також виявляли сумнівний алкоголь. У 2007 році Валеріан Мазаракі заснував лотерею «Час доходу»: проіснувала вона недовго — з-за того, що в рекламі використовувався образ прем’єр-міністра Дмитра Медведєва.

Лев Мазаракі з 2007 по 2012 рік очолював північно-кавказький філія «СГ-Транс» — одного з найбільших залізничних операторів з перевезення нафтогазових вантажів. Паралельно Мазаракі володів компанією «СГ-Трейд», яка надавала різні послуги «СГ-Трансу». Наприклад, залізничний оператор передав на зберігання залізничні цистерни, а через кілька років з’ясувалося, що вони пропали. В цей же час «СГ-Трейд» розмістив в інтернеті оголошення про продаж резервуарів від цистерн. В історії з зниклими цистернами фігурують кілька нинішніх завідувачів цвинтарями.

На початку 2010-х брати Мазаракі продали компанію «Альянс» і переїхали до Москви, змінивши алкогольний бізнес на фінансовий. Мазаракі і деякі їхні знайомі стали власниками і менеджерами декількох банків — «Соцэкономбанка», Національного банку розвитку бізнесу, «Маст-банку», «Вестинтербанка» (див. таблицю).

Лев МазаракиСкриншот Instagram / Meduza

Всі ці установи об’єднує спільна риса: незабаром після появи команди менеджерів, пов’язаних з Мазаракі, Центробанк відкликав ліцензію банку за «порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів», а пізніше виявлялося, що з банку виведені активи. За даними Центробанку, в ставропольському «Соцэкономбанке» після відкликання ліцензії недорахувалися 1,1 мільярда рублів, в Національному банку розвитку бізнесу — 13 мільярдів, в «Маст-банку» — 6,8 мільярда, в невеликому «Вестинтербанке» — всього 386миллионов рублів. Співвласником «Вестинтербанка» разом з Левом Мазаракі був колишній співробітник держбезпеки Дорофеєв. Два джерела в галузі похоронної вважають, що він родич голови управління ФСБ по Москві і Московській області Олексія Дорофєєва, але «Медузі» не вдалося знайти документального підтвердження цієї інформації. На лист Дорофеєв не відповів, додзвонитися йому не вдалося. Олексій Дорофєєв не відповів на численні запити авторів розслідування.

Валеріан МазаракиСкриншот «ВКонтакте» / Meduza

За даними ЦБ, кошти з банків виводилися через видачу кредитів компаніям-одноденкам — але в деяких випадках гроші отримували знайомі компанії. Так, незадовго до відкликання ліцензії Національного банку розвитку бізнесу кредит на 30 мільйонів рублів отримала компанія Лева Мазаракі «СГ-Трейд» (та, яка втратила цистерни). Незабаром вона припинила свою діяльність.

Велика частина співробітників переходила з банку в банк. Наприклад, уродженець Ставрополя Сергій Селюков був акціонером «Соцэкономбанка», а пізніше очолював додаткові офіси Національного банку розвитку бізнесу і «Маст-банку». В 2015-2016 роках він виявився керівником одного з територіальних підрозділів московського ДБУ «Ритуал», а навесні 2017-го очолив московський офіс невеликого банку «Супутник», зареєстрованого в Самарі.

У 2017 році самарський банк «Супутник» придбала група людей, які раніше працювали в «Соцэкономбанке» та інших лопнули банках. Незабаром після цього у «Супутника» з’явився московський філія операційні каси на речових ринках «Дубрівка», «Фудсити» і в торгово-ярмарковому комплексі «Москва». Незважаючи на великий потік готівки, на речових ринках працюють деякі банки — до відкликання ліцензій одним з найбільших гравців тут був «Маст-банк», також пов’язаний з групою ставропольских фінансистів. Як переконалася «Медуза», операційні каси «Супутника» на ринках відкрилися в тих же приміщеннях, які раніше займав «Маст-банк».

У березні 2019 року співробітники поліції проводили обшуки на території ринків «Садівник», «Фудсити» і ТЯК «Москва», повністю блокувавши їх роботу. Незабаром після цього операційні каси «Супутника» на речових ринках закрилися.

Додзвонитися до Валеріана і Лева Мазаракі «Медузі» не вдалося. Валеріан не відповів на лист, спрямоване на його ім’я через пошту прес-служби ДБУ «Ритуал». Лев не відповів на запитання, надіслані йому в фейсбук.

Друзі з «Дитячого світу»

Артем Єкимов — людина, призначив своїм заступником Валеріана Мазаракі і поставив на чолі московських ТОРО його ставропольских земляків, — почав працювати в ДБУ «Ритуал» незабаром після спецоперації на його попередньому місці роботи. В результаті цієї операції всі керівництво Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС (ГУЭБиПК) виявилося у в’язниці.

Приводом для операції став слідчий експеримент, влаштований працівниками ГУЭБиПК: вони спробували спровокувати на отримання хабара заступника начальника 6-ї служби Управління власної безпеки ФСБ Ігоря Дьоміна. Після цього сімох співробітників ГУЭБиПК на чолі з начальником відомства генералом Денисом Сугробовым звинуватили в провокації хабара і перевищенні посадових повноважень, а згодом до справи додалася стаття про організацію злочинного співтовариства. Сугробова в 2017-му засудили до 22 років в’язниці (пізніше термін скоротили до 12 років).

Вважається, що справа Сугробова стало віхою в боротьбі декількох груп силовиків за контроль над банківською сферою, яку традиційно займалося банківський підрозділ (управління «К» Служби економічної безпеки ФСБ.

Артем Єкимов, директор ГУП «Ритуал» на дні народження Анастасії МазаракиСкриншот Instagram / Meduza

Денис Заметів знав про підготовку відставки Артема Єкімова з його відомства в ДБУ «Ритуал», розповів «Медузі» джерело з оточення Сугробова. Ще в 2013 році Заметів припускав, зазначає співрозмовник видання, що Єкімов очолить московську похоронну службу, оскільки є одним Марата Медоева, помічника голови управління ФСБ по Москві і Московській області. Більш того, Сугробову повідомляли його знайомі з адміністрації президента, що призначення Єкімова нібито лобіював сам глава УФСБ Олексій Дорофєєв.

Генерал-полковник ФСБ Олексій Дорофєєв (зараз йому 58 років) закінчив Ленінградський механічний інститут, потім пішов на службу в КДБ і працював в міських структурах управління держбезпеки Ленінграда і Петербурга. У 2005 році очолив управління ФСБ по Карелії. За повідомленнями ЗМІ, він був знятий з цієї посади після масових заворушень в Кондопозі в 2006-му, але незабаром перебрався до Москви. У 2010-2012 роках Дорофєєв очолював управління «М» ФСБ, яке згодом займалося операцією з розгону ГУЭБиПК. Потім, у 2012-му, він очолив головне управління ФСБ по столичному регіону.

Відомості про те, що саме генерал Дорофєєв стояв за призначенням Артема Єкімова головою московського ДБУ «Ритуал», підтвердило джерело «Медузи» в правоохоронних органах. Офіцер однієї з спецслужб, особисто знайомий з Маратом Медоевым, розповів «Медузи», що Єкімов вважався «людиною Дорофєєва».

Той же співрозмовник «Медузи» характеризує Дорофєєва як «небожителя»: «Генерал-полковник, кабінет, зимовий сад. Не кожен начальник з „Дитячого світу“ може до нього потрапити».

37-річний Марат Медоєв (якого джерело з оточення Сугробова називав іншому Артема Єкімова) — особистий помічник Олексія Дорофєєва. Медоєв народився в Ленінграді, але як мінімум з початку 2000-х років живе у Москві, до 2012-го працював у слідчому управлінні ФСБ. Офіційно він ніколи не займався бізнесом, але звик купувати дорогі автомобілі та мотоцикли. Так, в 2012-му він придбав новий BMW X5 Drive, а двома роками пізніше — мотоцикл BMW R1. Автомобіль, як писав засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, Медоєв потім продав Большакову Валерію; як з’ясувала «Медуза», Большаков — начальник відділення транспортного обслуговування ДБУ «Ритуал». Валерій Большаков відмовився від коментарів і кинув трубку. Син Большакова Олександр заявив, що батько не знає Марата Медоева, а машину купив за оголошенням. При цьому Олександр Большаков — близький друг сімей Медоевых і Мазаракі і часто проводить дозвілля разом з ними. Так, наприклад, на весіллі Большакова-молодшого в клубі Soho Rooms був Валеріан Мазаракі і дружина Марата Медоева Наталія.

Марат Медоєв і його дружина НатальяСкриншот Instagram / Meduza

З Дорофеєвим Марат Медоєв знаком як мінімум з початку 2010-х років. За словами джерела у московському УФСБ, особисто знайомого з Медоевым, Дорофєєв забрав його під своє начало, очоливши управління у 2012 році. Джерело «Медузи» в силових відомствах, також знайомий з Медоевым, називає його «правою рукою» Дорофєєва та «виконавцем всіх його доручень»: «Якщо доручення виходить від нього — значить, воно виходить від шефа і треба виконувати, ніхто не сумнівається». Джерело підтверджує, що співробітники ФСБ пов’язані безпосередньо з ДБУ «Ритуал»: той же Марат Медоєв, за словами співрозмовника «Медузи», іноді «розрулює з боку „Ритуалу“ неприємні ситуації, які виникають у співробітників відомства.

Директор ДБУ «Ритуал» Артем Єкимов запропонував зустрітися одному з авторів розслідування, однак в останній момент переніс зустріч на невизначений час «у зв’язку зі складністю теми» і на момент виходу тексту надати оперативний коментар не зміг.

«Шайка-Лейка»

У лютому 2018 року в московському клубі Soho Rooms відзначали день народження Анастасії Мазаракі — дружини Лева Мазаракі (вона відома як власниця одного з найдорожчих автомобілів у столиці — оранжевого спорткара Lamborghini Aventador LP 700-4 вартістю від 23,7 мільйона рублів). Вечірка проводилася в стилі «Великий Гетсбі». Серед гостей був і директор ДБУ «Ритуал» Артем Єкимов.

Сім’я Мазаракі часто проводить вільний час і в компанії сім’ї Медоевых. Так, у травні 2019 року в ресторані «Підмосковні вечори» на Рубльовці відзначали день народження Наталії Медоевой — дружини Марата Медоева. Серед гостей — Анастасія Мазаракі і Майя Овсяннікова, в дівоцтві Медоева, — молодша сестра Марата Медоева. Захід під назвою «Вечірня Наташа» вів Іван Ургант, гостей розважала «Дискотека „Аварія“». За оцінкою джерел «Медузи», вартість заходу склала 18-20 мільйонів рублів. Влаштовувало свято івент-агентство Safit Event — воно організовувало тематичну вечірку в стилі Agent Provocateur в честь дня народження Анастасії Мазаракі у лютому 2019 року, на якому серед гостей була сестра Марата Медоева Эльда.

Іван Ургант вів день народження Наталії МедоевойСкриншот Instagram / Meduza

Клуб Soho Rooms належить синові Анастасії і Лева Мазаракі — 19-річного Єгора. У клубно-ресторанний бізнес Єгор Мазаракі прийшов, купивши кілька закладів на Трехгорной мануфактурі в Москві, в їх числі клуб Hooligan Moscow (раніше належав Денису Сімачову і Андрію Кобзону), ірландський паб Blacksmith і банкетний зал Jagger Hall. Крім того, Єгору Мазаракі належать барбершоп «20/15» і банний комплекс «Шайка-Лейка».

День народження Анастасії Мазаракі в клубі Soho Rooms в 2019 році, вона восьма зліва в центреСкриншот Instagram / Meduza

Розважальним бізнесом сім’ї Мазаракі керує Ігор Нелюбов — раніше він керував стриптиз-клубом «Червона Шапочка», а потім був гендиректором Першої ритуальної компанії. Нелюбов також очолює кілька компаній, якими володіє знайомий Мазаракі — В’ячеслав Мартиненко. Перебравшись у столиці слідом за Мазаракі, Мартиненко став співвласником кількох популярних столичних закладів: клубів «Конструктор» і «Мікс», а також банкетного залу «Мир», який розташований у будівлі однойменного кінотеатру.

Наприкінці 2018 року у Мартиненко з’явився новий бізнес — він виграв тендер на право торгівлі на станціях метрополітену, розташованих в центрі Москви. Незадовго до цього заступником голови департаменту транспорту Москви, у веденні якого знаходиться метро, став колишній заступник директора ДБУ «Ритуал» Олександр Гаракоев — полковник ФСБ в запасі і той самий колишній глава служби безпеки «Ритуалу», який відмовився підтримати «химкинца» Юрія Чабуева в ході бійки на Хованському кладовищі.

У транспортному комплексі столиці також працював родич Медоевых — Юрій Овсянников, який очолював Московську адміністративну дорожню інспекцію (МАДІ). Під офіс МАДІ орендувала приміщення на вулиці Казакова, належить батькові Марата Медоева Ігорю. Раніше в цьому приміщенні розташовувався центральний офіс «Арксбанка». У 2016 році цей банк опинився в центрі великого скандалу: після відкликання у «Арксбанка» ліцензії з’ясувалося, що практично 90% вкладів на суму 35,1 мільярда рублів були не враховані на балансі і виведені з банку.

Пенсіонер Ігор Медоєв, батько впливового силовика Марата Медоева, — близький друг фігуранти «списку Магнітського», генерала ФСБ Віктора Вороніна, який до 2016 року очолював управління «К», що відповідає за контроль у банківській сфері, стверджують два джерела «Медузи», знайомих з Ігорем Медоевым. Власники банків неодноразово звинувачували Вороніна в спробах рейдерського захоплення їх активів. У травні 2011-го банкір Олександр Лебедєв опублікував відкритий лист, в якому зазначив, що деякі підлеглі Вороніна «плутають власну шерсть з державною». З Вороніним добре знайомий і Дорофєєв: в кінці 2000-х вони разом літали з Петербурга в Москву, в період з 2010 по 2012 рік одночасно очолювали управління СЕБ ФСБ.

До виходу на пенсію Ігор Медоєв служив в управлінні ФСБ Північної Осетії, а з 2001 року був помічником Анатолія Сердюкова у Федеральній податковій службі та міністерстві оборони РФ Сердюков послідовно очолював обидва відомства). Під час служби Міноборони Медоеву присвоїли звання «Герой Росії», однак у 2010 році він був звільнений розпорядженням прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Зараз Ігор Медоєв живе в Словаччині. Поруч з нею поселилися люди, пов’язані з компанією «Фарадей» — основним постачальником взуття в ФСБ, МВС, МНС і Росгвардию.

Ще один помічник Сердюкова — Сергій Корольов, призначений в 2016 році начальником Служби економічної безпеки ФСБ Росії. «Нова газета» називає його хрещеним батьком Марата Медоева (це підтверджують джерела «Медузи», близькі до МВС). На думку джерела «Медузи» в ФСБ, помічником Олексія Дорофєєва Марат Медоєв став по протекції батька.

Ігор Медоєв не відповів на дзвінки і повідомлення в вотсапе. У Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії і в прес-службі УФСБ по Москві і Московській області запити про коментарях на ім’я Марата Медоева і Олексія Дорофєєва залишили без відповіді.

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Сусіди

На початку 2010-х років Марат Медоєв отримав ділянку в дачному некомерційному партнерстві «Дачний острівець», розташованому в Істрінському районі Підмосков’я. Крім глави московського ФСБ Олексія Дорофєєва в цьому селищі володіли землею: голова контрольної служби ФСБ Володимир Крючков, колишній перший заступник голови Федеральної митної служби Ігор Завражнов і Костянтин Гавриков — заступник начальника управління «К» Служби економічної безпеки ФСБ, що курує банківський ринок. Крім того, по сусідству знаходиться будинок генерала ФСБ Олега Феоктистова (він в 2016 році, працюючи віце-президентом «Роснефти», курирував операцію із затримання голови Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва).

Медоевы і Дорофєєв сусідять і ще в одному котеджному селищі — «Лісова бухта», розташованому на березі Істрінського водосховища (40 хвилин їзди на машині від «Дачного острівця»). За даними ЕГРН, для купівлі земельної ділянки в «Лісовій бухті» Ігор Медоєв у квітні 2012 року отримав кредит на суму 119 мільйонів рублів у банку «Стратегія». За місяць до отримання кредиту правоохоронні органи проводили в банку обшуки і виїмки документів по справі про виведення за кордон 20-25 мільярдів рублів. Керівництво банку уник покарання, хоча згодом заклад неодноразово викривали у невиконанні законів про протидію відмиванню грошей, а пізніше позбавили ліцензії.

У 2015-му землю в «Лісовій бухті» по сусідству з Медоевым придбав Олексій Дорофєєв (зараз у виписці вказано власник — «Російська Федерація»). Котеджі Медоєв і Дорофєєв оформили на себе в один день у 2017 році. Як свідчить аерозйомка, проведена «Новою газетою» в червні 2019-го, між ділянками Дорофєєва та Медоева немає паркану.

Навесні 2018 року поряд з володіннями Олексія Дорофєєва та Ігоря Медоева купила ділянку Анастасія Мазаракі — дружина Лева Мазаракі.

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Сім’ї Мазаракі і Дорофєєва теж можуть бути знайомі. Ділянки Дорофєєва, Медоева і Мазаракі сусідять один з одним і фактично утворюють окрему вулицю. На цій же вулиці розташований ділянку, до недавнього часу належав дочки Ігоря Медоева (і сестрі Марата Медоева) Ельде, але в 2018 році вона продала його. Згідно виписки з Росреестра, отриманої 12 червня 2019-го, покупцем ділянки стала «Російська Федерація». Однак у більш ранніх виписках зазначено, що покупцем був Борис Сергійович Корольов. Його ім’я, по батькові та прізвище повністю збігаються з даними сина начальника Сергія Корольова — начальника СЕБ ФСБ Росії. Як і Олексій Дорофєєв, Сергій Корольов починав кар’єру в петербурзькому управлінні держбезпеки; як і Ігор Медоєв, він працював помічником міністра оборони Сердюкова. Знайомий Медоевых стверджує, що покупцем ділянки дійсно виступав син високопоставленого співробітника ФСБ. Эльда Медоева відмовилася відповісти на питання «Медузи».

Історія з ділянками Олексія Дорофєєва та Эльды Медоевой — не єдиний приклад, коли нерухомість, раніше записана на сім’ю чиновників, виявляється у власності Російської Федерації. З початку 1990-х років родина начальника СЕБ ФСБ Сергія Корольова була зареєстрована у державній квартирі в Петербурзі. У виписці з Росреестра зазначено, що у липні 2018-го квартира перейшла «у власність громадян». Проте наступним власником вказані не фізичні особи, а все та ж «Російська Федерація», причому в частковій власності сама з собою.

У червні 2019 року Російська Федерація стала також власником особняка Олексія Дорофєєва в «Лісовій бухті».

Епілог

Наприкінці 2018 року губернатор Московської області Андрій Воробйов змінив відомство, що займається похоронний бізнес. Замість міністерства споживчого ринку нагляд за ритуальниками передали головному управлінню регіональної безпеки (ГУРБ), яке очолює Роман Каратаєв. До приходу в Московську область Каратаєв працював в управлінні «М» ФСБ Росії. Очолював управління «М» в той час Олексій Дорофєєв.

Заступником Каратаєва, який курирує в ГУРБ похоронну галузь, призначили Дмитра Євтушенко. Він у минулому працював в уряді Ставропольського краю, на батьківщині братів Мазаракі. Крім того, Євтушенко керував компанією «Воєнторг-Південь», в якій працював Сергій Співанки — директор одного з підрозділів ДБУ «Ритуал», помічений в схемах з виведення грошей з декількох московських банків.

Роман Каратаєв в телефонній розмові порадив журналістам «подивитися його життєвий шлях, щоб переконатися, що свою посаду він займає давно». Відповісти на питання «Медузи» по телефону він відмовився, запропонувавши замість цього записатися до нього на прийом.

У грудні 2018 року влада Підмосков’я заснували структуру, аналогічну московському ДБУ «Ритуал» — ДБУ «Центр меморіальних послуг», яке візьме під контроль похоронний бізнес у регіоні (зараз в кожному муніципалітеті — своя ритуальна компанія). Очолив нове підприємство співзасновник Всеросійської федерації чирлидинга Микола Козаків — з 2017 року він керував похоронною службою Хімок. Зараз, судячи з держзакупівель, нове ДБУ купує меблі, канцелярське приладдя та орендує приміщення під офіси в містах Московської області.

Джерело похоронної галузі регіону розповів «Медузи», що нові люди вже взяли під контроль похоронний бізнес у чотирьох районах Підмосков’я, що межують зі столицею, — Красногорському, Ленінському, Домодєдово і в Хімках. За даними джерела, більшість кладовищ в цих районах переводять у статус закритих, забороняючи на них нові поховання, що «створює дефіцит і може збільшити розмір хабара за виділення місця під могилу».