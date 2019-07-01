Медики розповіли, чи можна набрати вагу під час дієти

Американські дієтологи вважають, що відмова від деяких продуктів може провокувати набір зайвих кілограмів.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Експерти пояснили з чим пов’язаний набір ваги під час дієти. Вони розповіли, що причина може бути в тому, що творці популярних дієт просто хочуть на них заробити, а про ефективність не замислюються, тому запропоновані програми можуть не приводити до належного ефекту, а провокувати зворотну реакцію організму.

Крім того, складені не фахівцями дієти не принесуть користі ні здоров’ю, ні фігурі. Лікарі говорять про те, що дієта для схуднення повинна бути збалансована і підібрана під потреби конкретної людини, з огляду на її обмін речовин. Крім того, весь процес повинен проходити під контролем, оскільки, лікар повинен спостерігати за пацієнтом в динаміці, щоб змінити при необхідності щось.

Також експерти розповіли, що їсти невеликими порціями також не вихід. Такий режим харчування може бути корисний для підшлункової, але ніяк не допоможе позбавитися від зайвої ваги. Тому тільки фахівці повинні складати режим харчування, щоб він був ефективним і безпечним.

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