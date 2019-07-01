В ЛГБТ-прайді в Нью-Йорку вперше пройде колона з України

Колона з України вперше візьме участь в ЛГБТ-прайді в Нью-Йорку.

Один з учасників організації Proud Ukraine Дмитро Пічахчи повідомив, що члени організації давно виношували цю ідею, і в цьому році зрозуміли, що у них достатньо учасників. Спочатку вони розраховували на 20-30 учасників, але пройтися по П’ятій авеню в українській колоні зібралися в результаті 50 осіб.

Для українського ЛГБТ-співтовариства було принципово пройти окремо від інших пост-радянських країн, крім Грузії.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві пройшов марш рівності Київпрайд 2019.

За матеріалами «Кореспондент»

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