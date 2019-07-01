Непомічений астрономами астероїд вибухнув над Пуерто-Ріко

Астрономи помітили астероїд розміром із машину всього за кілька годин до того, як він увійшов в атмосферу Землі в точці на 380 км на південь від міста Сан-Хуан — столиці Пуерто-Ріко.

Незважаючи на те, що космічний камінь не становив загрози для людей на Землі, подія виявилося резонансним: це лише четвертий раз в історії, коли астрономи помітили астероїд в момент прямо перед його потенційним зіткненням із Землею. Примітно, що всі чотири рази відбулися в останні 11 років.

Експерти з Лабораторії реактивного руху досліджень навколоземних об’єктів підрахували, що вибух чотириметрового астероїда над Пуерто-Ріко був дорівнює вибуху 6 тисяч тонн динаміту.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», з’явилося фото подвійного астероїда, що пролетів повз землю.

За матеріалами «Кореспондент»

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