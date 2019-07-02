Объявлено окончательное обвинение украинскому моряку

В Москве состоялись следственные действия в отношении украинского военного моряка Дениса Гриценко, в ходе которых ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

Денис Гриценко стал девятым захваченным украинским моряком, кому следствие ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.

По его словам, в ходе следственных действий Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

Фото: Николай Полозов / Facebook

“Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков”, – cообщил Полозов.

Напомним, что 25 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту министерства иностранных дел РФ, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Читайте также – У Facebook Клімкіна опубліковані дипломатичні ноти, яких не бачив Зеленський

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что таким образом РФ пытается заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма.

“В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет. Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала – освободить 24 украинских моряка и 3 корабля”, – подчеркнул он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел ответа Министерства иностранных дел в ответ на ноту Российской федерации касательно вопроса украинских моряков.

Вечером 25 июня стало известно, что президент России Владимир Путин не намерен выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязывающее РФ освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Источник – bykvu

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!