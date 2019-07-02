Повінь – зміна системи

Menu
Close

Силовики затримали чоловіка, який побив співробітників ФСБ за довге сидіння в туалеті

02.07.2019

Силовики задержали мужчину, избившего сотрудников ФСБ за долгое сидение в туалете

Телеграм-канал Baza повідомив про затримання одного з підозрюваних у побитті співробітників ФСБ, яке відбулося в московському барі «Кіану» в середині травня. За даними каналу, затриманий житель Ставропілля за прізвищем Алібеков. «Саме він, за версією поліції, наніс сильний удар, зламавши щелепу Тимуру Соколову», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що співробітники ФСБ Тимур Соколов і Роберт Чатурян — зазнали нападу за те, що Чатурян надто довго сидів у туалеті одного зі столичних барів. Як тільки офіцер ФСБ вийшов з туалету, його одразу ж вдарили в обличчя. Коли силовик поцікавився, за що ж його вдарили, то у відповідь почув: «Скільки можна було там (в туалеті — прим. ред.) сидіти?» Заступився За колегу Тимур Соколов, після чого почалася бійка. За фактом побиття силовиків поліція вже порушила кримінальну справу.

Читайте також:   Права важливіше?
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *