На виборах до Мосміськдуми в 45-му окрузі за опитуванням лідирує Ілля Яшин

Серед кандидатів у депутати Мосміськдуми по 45-му округу столиці (райони Басманний, Міщанський, Сокільники і Красносельський) по популярності лідирує голова ради депутатів Красносельського району Ілля Яшин. Про це пишуть «Ведомости», посилаючись на опитування, яке «Левада-центр» провів на замовлення штабу Яшина.

Готовність проголосувати за Яшина висловили 17% опитаних (33% від числа мають намір голосувати і визначився з вибором), на другому місці заступник керівника апарату фракції ЛДПР в Держдумі Микита Березін (в партії говорять, що передбачається висування іншого кандидата) — 5% (9%), на третьому — самовисуванець, проректор Вищої школи економіки Валерія Касамара — 3% (5%).

При цьому більшість виборців округу кажуть, що не знають, кого підтримати (38%) або не стали б голосувати (20%). Трійка лідерів по впізнаваності виглядає так: Яшина знають 31% респондентів, Березина — 9%, Касамару — 7%. Найчастіше мешканці округу стикалися з агітацією Яшина (13%) і Касамары (4%). Брати участь у виборах поки планують 45% опитаних.

Цифри всіх кандидатів, крім лідера, знаходяться в межах статистичної похибки, зазначає Яшин: «Головний висновок, який треба зробити з цього опитування: що я, безперечно, маю право на участь у цих виборах і повинен бути до них допущений».

Валерія Касамара ж вважає, що опитування занадто маленька вибірка (500 респондентів). Крім того, не викликає довіри і те, що це вуличне опитування. За словами кандидата, у найближчі дні її штаб проведе свій опитування за вибіркою 1600 осіб. При цьому Яшин, якого багато хто сприймає як політика з претензією на федеральний рівень і який відомий в Красносельском районі, повинен брати участь у виборах, вважає Касамара: «Зараз тільки ледачий не пише, що у Яшина можуть бути проблеми з підписами. Але я знаю по роботі нашого штабу, що збирати їх виявилося навіть важче, ніж п’ять років тому».

Вибори в Мосміськдуму пройдуть в єдиний день голосування 8 вересня по 45 одномандатних округах.