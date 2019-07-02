У центрі Москви побили дівчину-режисера

Двоє чоловіків побили дівчину в центрі Москви за відмову вступати з ними в інтимний зв’язок.

Як повідомили в прес-службі столичного управління Слідчого комітету, напад стався в суботу вночі на вулиці Каретний Ряд. Невідомі вдарили молоду жінку після словесної перепалки.

Порушено кримінальну справу за статтею «Побої», зловмисників шукають.

Постраждала — початківець режисер Агнія Галданова, розповіла сама дівчина в Facebook.

«Мені прилетіло кулаком в обличчя. А потім ще раз в голову, від чого я впала на землю. Жоден перехожий не заступився. Я вибігла на проїжджу частину, рятуючись від них, але жодна машина не зупинилася. Просто об’їжджали», — написала Галданова.