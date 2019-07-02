Російський лікар убив новонародженого за “доброю” статистики

І заявив про загибель плоду в утробі матері

В одному з пологових будинків Калінінградській області народилася недоношена дитина вагою 700 грамів. Виконуюча обов’язки головного лікаря прийняла рішення про вбивство дитини. І залучила до цього ще одного співробітника пологового будинку. Вона була впевнена, що це поліпшить статистику медустанови.

Проти двох лікарів з пологового будинку в Калінінградській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства новонародженої дитини, заявили в ГСУ СК РФ.

У вбивстві підозрюються іо головного лікаря та лікар-анестезіолог. Обидва звинувачуються у вбивстві малолітньої.

Дитина народилася у важкому стані, іо головного лікаря запідозрила, що він загине, погіршивши тим самим статистику пологового будинку. Також вона перейнялася тим, що на підтримку життя дитини доведеться витратити медичні ресурси. Тоді вона прийняла рішення про вбивство, до чого залучила анестезіолога.