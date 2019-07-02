Контроль над дорожніми камерами хочуть повністю передати уряду

Законопроект, що дозволяє уряду РФ визначати вимоги до камер фіксації порушень правил дорожнього руху, а також місця їх установки, внесений до Держдуми, повідомила прес-служба одного з авторів проекту — голови думського комітету з праці і соцполітики Ярослава Нілова. Про це пише РИА «Новости».

Зміни вносяться до статті 2.6.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення групою депутатів від фракції ЛДПР.

«…Законопроектом пропонується встановити, що вимоги до функціональних властивостей зазначених коштів, а також порядок визначення місць їх установки визначаються урядом Російської Федерації», — йдеться в пояснювальній записці.

Наголошується, що для захисту прав власників транспортних засобів законопроект містить норму, згідно з якою працюють в автоматичному режимі камери фото – і відеофіксації повинні перебувати виключно у власності РФ або регіону РФ.

Автори підкреслюють, що зараз законодавство не забороняє передавати недержавним організаціям або індивідуальним підприємцям право фіксувати адміністративні правопорушення в галузі дорожнього руху з використанням належних їм і працюючих в автоматичному режимі камер, що мають функції фото – і відеозапису, для залучення власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності.

«Приватні комплекси фіксації бувають стаціонарні і пересувні. Пересувні комплекси використовуються в основному для виявлення порушень швидкісного режиму. При цьому вони встановлюються, як правило, не на ділянках з високою аварійністю, а в місцях, де власники (власники) транспортних засобів часто допускають незначне порушення швидкісного режиму. Багато несумлінні власники в цілях збільшення кількості виявлених адміністративних правопорушень некоректно встановлюють камери відеофіксації по відношенню до дороги, або штучно збільшують показник похибки, чим суттєво порушують права власників (власників) транспортних засобів», — наголошується в документі.

Кілька днів тому президент РФ Володимир Путін на засіданні Держради настійно попросив перестати ховати камери відеофіксації на дорогах, особливо на небезпечних ділянках. Інакше «відбувається пряма підміна сенсу» встановлення всіх цих комплексів, зазначив президент.