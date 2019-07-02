У Ростові зростання тарифів за «комуналку» перевищить федеральну норму майже на 9%

У Ростові-на-Дону у другому півріччі зростання плати за житлово-комунальні послуги перевищить федеральну норму на 8,8%, йдеться в доповіді Інституту проблем природних монополій.

Як передає 161.ru з урахуванням зростання ПДВ, виділення плати за вивезення сміття в окремий рядок, утримання житла та капремонт тарифи на ЖКП в Ростова перевищать норму, встановлену урядом, на 8,8%. «Формально зростання тарифів не перевищено, але за фактом у платіжках, які отримає житель Ростова-на-Дону, буде сума більше, ніж він отримував раніше», — говориться в дослідженні.

Найменше тарифи зростуть в Новосибірську, а вище, ніж у Ростові — в Красноярську і Волгограді.