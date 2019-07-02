МВС хоче ввести новий платіж для працюючих в Росії іноземців

МВС РФ збирається запропонувати Мінпраці та Мінекономіки ввести новий збір за можливість працювати в Росії для іноземців, які тимчасово проживають на території країни або мають посвідку на проживання, пише «Комерсант».

За даними видання, МВС хоче змінити діючу мито, яке зараз складає 1600 рублів для іноземців, які мають дозвіл на тимчасове проживання (РВП), і 3500 рублів для тих, хто має вид на проживання (ВНЖ). На думку МВС, розмір мита занадто малий в порівнянні з вартістю трудових патентів для інших мігрантів, що становить від 30 до 60 тис. рублів. При цьому іноземці з РВП і ВНП мають можливість користуватися соцуслугами, не сплачуючи страхові внески.

Ця ініціатива пов’язана з реалізацією концепції міграційної політики на 2019-2025 роки, за якою приплив довгострокових мігрантів у країну повинен збільшитися. Видання відзначає, що в даний час у РФ проживає близько 530 тис. осіб з РВП і більше 600 тис. чоловік у ВНП.