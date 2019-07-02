Хвиля протестних акцій прокотилася по містах Росії

Серія протестних акцій пройшла в містах Росії.

У Білгороді люди вийшли на мітинг проти підвищення тарифів на воду в червні міськрада Бєлгорода затвердив підвищення тарифів на водопостачання на 42% та майже на 31% на водовідведення з 1 жовтня. Жителі міста з такими розцінками не згодні. Своє обурення вони висловили на мітингу — акція була узгоджена владою, на неї прийшли близько 200 осіб, уточнює fonar.tv. Активісти домовилися створити ініціативну групу на базі «Народного житлового руху», щоб виправити ситуацію з «Белводоканалом».

Тим часом в Єкатеринбурзі пройшла акція протесту проти шкідливих викидів, які виробляє завод «Технокерамика». Її учасники спробували залучити до проблеми увагу Росспоживнагляду, а також закликати місцеву владу підтримувати простих людей, а не фінансові інтереси бізнесменів. «Поки чиновники жирують, ми задихаємося і вмираємо», — заявили активісти в ході акції, цитує «Аіф».

Мітинг також пройшов у Новгороді — там протестували проти звільнення лікарів.

Як повідомляє «7×7», жителі Великого Новгорода провели народний сход біля обласної дитячої лікарні в знак протесту проти звільнення лікарів з лор-відділення. Після оптимізації у відділенні залишився один лор-лікар, що працює на 2,25 ставки. Близько двох десятків батьків обурилися таким положенням, на сході вони вимагали, щоб до них вийшов головний лікар, але замість нього роз’яснювати ситуацію прийшла перший заступник міністра охорони здоров’я Новгородської області Резеда Ломовцева. Вона повідомила, що звільненим лікарям пропонували ставки прибиральників, але медики відмовилися. «Величезні гроші йдуть на армію, зброю, гігантські проекти, але немає грошей утримувати медицину», — обурювалися протестувальники і закликали до більш рішучих дій.

У той же час в Хабаровському краї люди вийшли на акцію протесту проти пенсійної реформи. Зібралося понад 1,5 тис. осіб, заявили організатори, повідомляє ІА AmurMedia. Захід організували комуністи. Активісти критикували «грабіжницьку» пенсійну реформу, низькі зарплати, безробіття, високі ціни, багаті монополії та олігархію. Про затримання в ході акції не повідомлялося, захід пройшло і завершилося тихо, без пригод.