Впав на Кіпрі непізнаний об’єкт місцева влада назвали російською ракетою

Непізнаний об’єкт, який впав вночі з неба недалеко від столиці Північного Кіпру, судячи з усього, є ракетою російського виробництва, випущеної системою протиповітряної оборони Сирії у відповідь на атаку Ізраїлю, повідомив глава зовнішньополітичного відомства самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру Кудрет Озерсай. Про це пише «Інтерфакс».

Він заявив, що, за попередніми даними, це ракета С-200.

На опублікованих в мережі знімках видно уламки з написом російською мовою.

За даними Озерсая, ракета вибухнула до зіткнення із землею, тому на місці її падіння немає воронки. На те ж вказує і розкид уламків.

У ніч на понеділок сирійська система ППО була задіяна для відбиття атаки ВПС Ізраїлю. Повідомлялося, що в околицях Дамаску загинуло не менше чотирьох осіб.

Об’єкт, який спочатку визнали ракетою або військовим безпілотником, впав на схилі гори на північ від столиці Північного Кіпру Нікосії — близько години ночі за місцевим часом.

Очевидці розповіли, що бачили світло на небі, після чого пролунало три гучних вибуху. Після падіння почалася пожежа, який тривав більше двох годин.

Ніхто не постраждав, однак кілька будинків розташованої поблизу села евакуювали.