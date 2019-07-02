ЗСУ озброїлися новим броньованим автомобілем «Барс-8»

На озброєння ЗСУ прийнято багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності «Барс-8». Він був розроблений автомобілебудівної компанією «Богдан Моторс». «Барс-8» став другим бронеавтомобілем, який пройшов держвипробування. Першим був «Козак-2» від НПО «Практика».

Після дворічного циклу випробувань Міноборони України видало наказ про прийняття зазначеного бронеавтомобіля на озброєння, повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Розробка нового бронеавтомобіля для ЗСУ почалася в «Богдан Моторс» з 2015 року. В результаті, були створені перші прототипи бронеавтомобілів «БАРС-6» і «БАРС-8». Однак після випробувань залишився тільки «Барс-8».

«Барс-8» розроблений на базі пікапа американської Ram. Має вантажопідйомність більше 2 тонн і призначений для перевезення особового складу до 10 чол. Він має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4 × 4 з 6,7-літровим турбодизелем двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2 і системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.