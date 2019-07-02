Дон Хонг: мистецтво безтурботності

Китайський фотограф Дон Хонг присвятив свої роботи вихваляння спокою та тиші, що дарує нам Природа, коли ми даємо собі волю зануритися в неї. Його знімки були відзначені безліччю міжнародних нагород, і сьогодні ми представляємо Вам кращі з його фотографій.







Дон Хонг-Оай — в’єтнамсько-американський фотограф китайського походження. Працював у жанрі «китайського пиктореализма», продовжувач традицій свого вчителя Лонг Чинсана.







Дон Хонг-Оай народився в Китаї, в дитинстві, після смерті батьків, був змушений переїхати до В’єтнаму. Незважаючи на жахливу бідність, зміг накопичити 48$ для покупки своєї першої камери. Всю війну пережив у В’єтнамі. У віці 50 років, після закінчення війни під час конфліктів між в’єтнамцями та китайцями був змушений покинути В’єтнам і нелегально емігрував до США, Сан-Франциско, без мови, грошей та зв’язків. У США багато років жив у бідності, продаючи на вулиці свої знімки.







У 80-х роках став вчитися у Лонг Чинсана. Потім розвивав «китайський пиктореализм» і є останнім і, можливо, кращим представником цього напряму. Додав каліграфію на знімок. Зберігши національну живописну традицію, він привніс у фотографію азіатські мінімалізм і спокій, абсолютно невластивих для західної мальовничій або фотоестетики. Використовуючи різні техніки фотомонтажу, він створював меланхолійні і споглядальні фотографії Китаю, який періодично відвідував в ті роки.







У 90-х роках його фотографії починають користуватися попитом, потрапляють в галереї та музеї. Хонг стає відомим за межами Чайнатауна в Сан-Франциско і популярним автором у різних галереях Америки і Європи (незважаючи на те, що він ніколи не розмовляв по-англійськи). У віці 65 років Хонг вперше набуває фінансову незалежність.







В останні роки життя вже не фотографував, а тільки друкував для виставок і музеїв. Помер у 2004 році. Його фотографії знаходяться в найбільших музеях, його книги нелегко дістати. Вартість знімків порядку 1-5 тисяч доларів.







«Кожен може зробити красиву фотографію Китаю, — стверджував Хонг. — Але я хочу зробити це по-іншому. Звичайні фотографії не мають цінності, якщо вони всі схожі між собою. Цінність моїх знімків полягає в тому, що більше такі не робить ніхто».







