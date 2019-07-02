Експерти назвали найкорисніші сорти риби

Експерти розповіли, які сорти риби найкорисніші для здоров’я людини. Вони підкреслили важливі властивості кожного виду.

За словами фахівців, тунець і тріска є дієтичними і багаті на білок, жири і вуглеводи. Остання риба сприяє зниженню рівня холестерину в крові і покращує обмін речовин. м амінокислот, що впливають на вироблення гормонів серотоніну і меланіну, є палтус, а лососеві види містять кислоти, що відповідають за здоров’я і красу. Сом відмінно підходить для раціону дітей, особливо тих, хто має проблеми з травленням.

Експерти також радять вживати камбалу, яка зміцнює імунітет і є природним афродизіаком. Бажаючі схуднути можуть включити в свою дієту карпа — він здатний заповнити недолік кальцію і сірки в організмі.