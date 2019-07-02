Нацбанк визнав перелік із системно важливих банків

Національний банк представив перелік із 14 системно важливих банків після зміни методології визначення таких установ. Раніше системно важливими вважались лише три банки.

З 2016 року в Україні незмінно системно важливими були лише 3 установи – державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, повідомляє прес-служба НБУ.

Проте наприкінці червня НБУ змінив підходи до визначення системно важливих банків, банкрутство та ліквідація яких неможлива.

Згідно з оновленою методологією, системно важливими банками в Україні є:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

Альфа-банк;

Укрсоцбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Таскомбанк;

Універсал банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Південний.

“Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації”, – наголосили в НБУ.

Нагадаємо, що НБУ скасував ліміт на фінансування бізнесом власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.

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