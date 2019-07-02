У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію

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Прем’єр-міністр Керрі Лем вибачилася перед активістами через суперечності в законі

Прем’єр-міністр Гонконгу Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від викликав протести закону про екстрадицію. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Законопроект більше не буде вноситися в Законодавчу раду, вказала Лем в інтерв’ю. Раніше прем’єр-міністр особисто вибачилася перед активістами через суперечності в законопроекті і підкреслила, що уряд не стане відновлювати його обговорення, так що він автоматично буде знято з порядку денного в липні 2020 року.

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними у якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материкового Китаю з-за підозр в упередженості суддів і широкого застосування тортур і страти.

Висунення законопроекту урядом Гонконгу викликало найбільші демонстрації за останні три десятиліття

1 липня 2019 року, у 22-гу річницю повернення Гонконгу до складу Китаю, протести загострилися, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб змусити протестувальників, які раніше зайняли будівлю парламенту, покинути його.