“Месникам 4” не вдалося наздогнати “Аватар” з другої спроби

Фільму студії Marvel «Месники: Завершення» не вдалося одразу наздогнати фантастичну драму «Аватар» після виходу в прокат розширеної версії. За минулі вихідні збори екранізації коміксів в домашньому прокаті склали 5,5 мільйона доларів, ще близько трьох мільйонів картина заробила в міжнародному прокаті.

Таким чином, на момент публікації даної замітки на рахунку стрічки було 2,761 мільярда доларів, у «Аватара» — 2,788 мільярда доларів. Отже, суперників розділяли лише 27 мільйонів доларів. Чи зуміє четверта серія «Месників» подолати цю дистанцію та кінця літнього сезону, покаже час.

Нагадаємо, що сам «Аватар» заробив після завершення основного прокату, під час повторних релізів, 33 мільйони доларів.

А лідером у Північній Америці залишився анімаційний фільм студії Pixar “Історія іграшок 4”, що зібрав у свої другі вихідні 57,9 мільйона доларів. Падіння зборів порівняно з прем’єрним уїк-ендом склало помірні 52 відсотки. Що стосується світових зборів проекту, то вони вже впритул наблизилися до 500 мільйонів доларів.

Третю сходинку рейтингу посіла комедія під назвою «Вчора», яка стартувала з результатом 17 мільйонів доларів.