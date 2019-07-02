Лікар назвала видимі ознаки раку

Лікар Ганна Землянухіна розповіла про ознаки раку слідом за британськими медиками, які заявили, що на рак можуть вказувати затерплі пальці і змінена структура нігтьових пластин.

Лікар-терапевт вищої категорії Ганна Землянухіна прокоментувала в пресі опубліковане днями висловлювання іноземних фахівців про те, що наявність онкологічних захворювань можна виявити по руках – точніше, станом пальців і нігтів. Медики констатували, що видимі зміни у них можуть бути ознакою онкологічного процесу: пальці набрякають і розпухають, а нігтьові пластини стають опуклими і блискучими.

За словами російського лікаря, перераховані симптоми дійсно можуть виявитися ознаками раку, але цього не можна стверджувати стовідсотково. Землянухіна зазначила, що вони можуть свідчити не тільки про онкологію, а й, наприклад, про хвороби легенів.

“Нігті як годинникові скельця і пальці як барабанні палички – ці симптоми використовували в діагностиці ще наші старі професори. Але без індивідуального аналізу немає способу диференціювати, що це – рак, або пневмосклероз, або цілий ряд інших захворювань», – поділилася думкою експерт.

Спеціаліст назвала інші видимі симптоми можливої онкології, поява яких є дуже серйозним приводом для звернення за лікарською допомогою.

«Як правило, у людини знижується вага, тому що пропадає апетит. З’являється відраза до м’яса. Ще з ознак – блідість шкірних покривів, загальна втома, може триматися невелика температура без видимих причин», – пояснила Ганна Землянухіна.

На її думку, дані симптоми можна віднести до досить характерних ознак раку.