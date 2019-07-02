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В убийстве жителя Вишневого подозревают квартирных аферистов

02.07.2019

Житель города вишневого составил завещание на третьих лиц, после чего был найден мертвым. Загадочную историю, завершившуюся гибелью молодого человека, рассказал администратор паблика “Боярка та районні новини”.

Осенью 2018 года 34 летний житель города Вишневое составил завещание, в которое включил собственную квартиру. А в мае 2019-го мужчина был найдем мертвым в районе железнодорожной станции Боярка. В причастности в гибели гражданина подозреваются квартирные аферисты. По версии знакомых погибшего, он составил завещание и договор займа и некими лицами, с которыми якобы собирался открыть бизнес.

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