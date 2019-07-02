Знаменитості, які до сих пір живуть з батьками

Сильні й незалежні — це не завжди про зірок шоу-бізнесу. Багато впливові представники кіноіндустрії,лауреати премії «Оскар» не можуть жити окремо від своїх батьків. Ми зібрали для тебе зірок, яким так і не вдалося покинути отчий дім.

Леонардо Ді Капріо







Леонардо Ді Капріо — той ще ловелас. Його дівчатами в різний час були Наомі Кемпбелл, Жизель Бундхен, Блейк Лайвлі, Ерін Хізертон. При бажанні голлівудський красунчик зміг би відкрити власне модельне агентство. У перервах між запеклими романами Ді Капріо живе зі своєю мамою, Ірмелін Инденбиркен. Вона підтримувала Лео на початку кар’єри і вірила в його успіх. Навіть через роки на важливих заходах актор з’являється тільки з мамою. Шанувальниці впевнені, що актор навіть собі супутницю життя вибере схожу на Имберлин.

Бредлі Купер



Бредлі Купер і його подруга, російська топ-модель Ірина Шейк, живуть в одному будинку з мамою актора. Глорія Кампано допомагає молодим батькам доглядати за донькою Леєю і стежити за будинком. «Це не викликає ніяких незручностей. Ми не живемо окремо: я у величезному пентхаусі, а вона — в гостьовому будиночку. Ні, вона зайняла сусідню з моєї кімнати. І ось що я вам скажу: моя мама дуже крута. Ми можемо весь день обніматися, вона дає мені слушні поради у всіх сферах мого життя. Я щасливий, що живу з нею», — розповідав Купер в інтерв’ю.

Дженніфер Лоуренс











Зірка серії фільмів «Голодні ігри» та володарка премії «Оскар» Дженніфер Лоуренс все ще не може переїхати від своїх батьків. Актрисі потрібна постійна підтримка людей, в яких вона може бути впевнена. «10 мільйонів доларів — і ось ми живемо в кондомініумі всі разом. Раніше я знімала будиночок, повний щурів, невелику квартиру в Лос-Анджелесі і дуже непогане житло в Кентуккі. Але тепер, коли я можу дозволити собі хороший великий будинок, було б дивно жити там одного», — поділилася роздумами Лоуренс.

Дев Патель







Головний герой фільму «Мільйонер з трущеб» вже давно виріс, але все ще не з’їхав з затишного будинку батьків у Лондоні. «Це, звичайно, здорово жити з батьками, але я вже готовий переїхати. Якщо ви знайдете мій будинок в Google Maps і наблизити його по максимуму, то, може навіть, почуєте крики, що доносяться звідти», — зізнався актор в інтерв’ю. Сподіваємося, Дів швидко вибереться з-під батьківської опіки і почне жити самостійно.

Майкл Джордан Бакарі



Актор Майкл Бакарі Джордан не справляє враження матусиного синочка, проте все ще живе разом з батьками. В одному з інтерв’ю він гордо заявив: «Я батьків своїх люблю!». Шанувальники досі дивуються, що в свої 32 роки голлівудський красунчик досі настільки прив’язаний до близьких.

Джейден Сміт







Одного разу в бесіді з журналістами Джейден Сміт заявив, що не збирається переїжджати з будинку батька в найближчі 20 років. Молодий репер похвалився, що із зоряним татом, Уіллом Смітом, йому живеться дуже круто. У маєтку батька можна робити абсолютно все. Більш того, Уїлл бере на себе всі витрати сина.

Мішель Обама



Так, колишня перша леді США теж живе з мамою. Маріан Робінсон, мама Мішель Обами, — турботлива бабуся і добра помічниця по дому. Вона дбала про онуків, поки Мішель була правою рукою Барака під час його президентства. Маріан жила з зятем і дочкою в Білому Домі, а після закінчення другого терміну правління Обами переїхала в сімейний маєток разом з ними.