В’єтнамки можуть зашкодити здоров’ю

В’єтнамки є одним з найпопулярніших легких літніх видів взуття. Мільйони жителів планети надягають їх в спекотні дні хоча б зрідка, а хтось і зовсім носить в якості постійної літнього взуття.

Вчені Баптистського медичного центру Уейк Форест в штаті Північна Кароліна (США) заявили, що в’єтнамки шкодять здоров’ю. Справа в тому, що люди, щоб зафіксувати це взуття на стопі, часто подгинають пальці ніг. З часом це призводить до зміни ходи, що в свою чергу шкодить м’язам і сухожиллям на ногах, а також може призвести до болю в спині.

Одним з найбільш небезпечних наслідків всього цього може стати п’яткова шпора – біль в ділянці п’яти, яка з’являється і посилюється при навантаженні. Щоб вилікуватися від цього захворювання, потрібно витратити не менше року.

Вчені заявили, що якщо ви таки хочете носити в’єтнамки, то потрібно вибирати такі моделі, які згинаються разом зі стопою. Це дозволить уникнути зайвої напруги в м’язах і додасть велику опору стопі. Але навіть в такому випадку варто розуміти, що в’єтнамки – це взуття не для тривалих прогулянок.

До того ж, експерти розкритикували і слабку універсальність такого взуття. Наприклад, вони відзначили, що в в’єтнамках дуже незручно водити машину, а також пересуватися на велосипеді.