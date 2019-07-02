Краковецький: Трошки про “державу в смартфоні”

Блогер Краковецький висловився з приводу “держави в смартфоні” повідомляє Zrada.today з посиланням на Site.ua

Як упоротий євангеліст нових технологій (крім блокчейну) хочу дещо сказати про “державу в смартфоні”.

Спойлер: не все так однозначно.

Розширена версія.

Технології можуть бути як конкурентною перевагою, так і джерелом великого гемору. Брекзіт та презедент не дадуть збрехати. Але навіть не це є основною проблемою.

Основних проблем рівно дві — дурні й дороги, а точніше відсутність інфраструктури й… “реформатори”, які 100500 раз з’їздили для “підвищення кваліфікації” та “обміну досвідом”, але так і не зрозуміли нічого.

“Держава в смартфоні” – це, насамперед, потужна інфраструктура. Якої, як ви здогадались, у нас немає. Хмарні сервіси в державному секторі у нас, де факто, заборонені, а свого нічого немає. А те, що є, можна знищити або в судовому порядку, або фізично.

На самому нижньому рівні цієї інфраструктури знаходитись безпека. Вірус Petya пам’ятаєте? Так ось, це квіточки в порівнянні з тим, що може статись з “державою в смартфоні”. Навіть наші хороші друзі естонці наступили на ці граблі й мусили генерувати нові ключі для ВСІХ жителів країни. А їх там 1.3 млн всього (третина Києва). Уявіть подібну ситуацію в Україні.

Дійсно, за останні 5 років з’явилось десятки ІТ рішень, кабінети й навіть в метро можна розрахуватись банківською картою або Apple/Google Pay. І працює воно лише тому, що це робили Google/Apple і Visa/Mastercard, а не місцеві міранди.

А ще є таке поняття як SLA. Цей показник, як правило, характеризується часом, протягом якого сервіс може не працювати. “Держава в смартфоні” має забезпечувати 99,99% uptime, і повірте, забезпечити такі цифри дуже, дуже і дуже важко. Запитайте у Microsoft і Amazon.

Сайти, які працюють без HTTPS/SSL?

API, які у відкритій формі відправляють keys та tokens?

Вордпреси, друпали, які діряві на 146%?

КСЗІ? Відсутність підтримки світових криптографічних протоколів?

Блокчейн для запису дітей в дитсадок?

Довідка про прописку, яку треба носити з ID картою?

Серйозно?

Це рівень сучасної “держави в смартфоні”. А далі буде гірше.

Це не означає, що не треба нічого робити. Але якщо раніше я знав, що мені потрібна лише готівка, щоб проїхатись в міському транспорті, то тепер мені треба брати з собою і готівку, і смарт-карту, і банківську карту, тому що ситуація, коли валідатори у міському транспорті не працюють тиждень (!!!!) – цілком реальна.

Тому вперше за останніх кілька років я дуже скептично відношусь до “держави в смартфоні”, особливо на фоні безмежної кількості божої роси від нашого гідранта.

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