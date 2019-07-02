На дитмайданчику Дніпропетровщині стався вибух: постраждали шестеро дітей

На дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області шестеро дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.

Близько 20.00 шестеро дітей отримали травми від вибуху невідомого предмета, який стався на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області.

Постраждалим дітям від чотирьох до 16 років.

Одна дитина госпіталізована у важкому стані.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За фактом відкрито два виробництва за статтями Кримінального кодексу України – ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, в результаті перекидання атракціону-батута в Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.