Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна увійшла у трійку постачальників аграрної продукції в Євросоюз

02.07.2019

Україна увійшла у трійку головних постачальників сільськогосподарської продукції в Європейський союз.

Про це свідчать дані статистичної служби Євросоюзу.

За даними статистики, з травня минулого року по квітень 2019-го на європейський ринок Україна поставила товарів на 6,3 млрд євро. Продажі зросли на 14,2% порівняно з попереднім сезоном.

Україна займає 16 місце серед 20 основних напрямів експорту сільгосппродукції з ЄС. На український ринок за звітний період було поставлено європейських товарів на 2,17 млрд євро, що на 14,4% більше, ніж за минулий сезон. В цілому, позитивне сальдо торгівлі України агропродовольчої продукцією з ЄС за сезон травень 2018-квітень 2019 склало 2,6 млрд євро.

Нагадуємо, Україна вперше за кілька років увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   З'явилося відео з місця аварії легкомоторного літака в Абхазії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *