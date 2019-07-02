Україна увійшла у трійку постачальників аграрної продукції в Євросоюз

Україна увійшла у трійку головних постачальників сільськогосподарської продукції в Європейський союз.

Про це свідчать дані статистичної служби Євросоюзу.

За даними статистики, з травня минулого року по квітень 2019-го на європейський ринок Україна поставила товарів на 6,3 млрд євро. Продажі зросли на 14,2% порівняно з попереднім сезоном.

Україна займає 16 місце серед 20 основних напрямів експорту сільгосппродукції з ЄС. На український ринок за звітний період було поставлено європейських товарів на 2,17 млрд євро, що на 14,4% більше, ніж за минулий сезон. В цілому, позитивне сальдо торгівлі України агропродовольчої продукцією з ЄС за сезон травень 2018-квітень 2019 склало 2,6 млрд євро.

Нагадуємо, Україна вперше за кілька років увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

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