У Коблево 16 дітей госпіталізували через отруєння в таборі

У таборі Салют отруїлися діти. Зараз тут відпочивають за кошти місцевого бюджету 114 дітей з числа обдарованих, сиріт, учасників АТО з Кам’янця-Подільського.

Відомо, що сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.

30 червня близько 40 дітей поскаржилися на однакові симптоми – нудота, запаморочення, висока температура, однак у керівництві табору спочатку не звернуло на це увагу.

Розпочато кримінальне провадження через порушення санітарних норм, що карається штрафом до 1,7 тис. грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Керівництво Миколаївської облдержадміністрації запевняє, що ситуація під контролем і на друге липня заплановано виїзд комісії з управління охорони здоров’я.