Facebook отримали посилку, яка містить нервово-паралітичну отруту

Співробітників штаб-квартири Facebook в Менло-Парку в Каліфорнії евакуювали після того, як в поштовому відділенні соцмережі отримали посилку, яка імовірно, містить нервово-паралітичну отруту зарін.

Як повідомляє NBC Bay Area, попередження про зарін видав пристрій, який перевіряє всі посилки на небезпечні речовини. При цьому, як повідомили CNN в пожежній службі Менло-Парку, пристрій міг спрацювати помилково, передає Zrada.today.

За попередньою інформацією, впливу зарину могли піддатися двоє осіб, при цьому ніяких ознак, що підтверджують це, не виявили.

За даними NBC, евакуацію провели в чотирьох будівлях Facebook, три з яких визнали безпечними. CNN при цьому повідомляє про евакуацію лише з однієї будівлі.

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