Жителів Росії попередили про подорожчання яловичини, свинини і м’яса птиці

Ціни на свинину, яловичину і м’ясо птиці в Росії можуть вирости мінімум на 10%. З таким прогнозом виступила Національна кормова асоціація, пишуть «Известия».

За словами експертів, м’ясні вироби подорожчають, якщо імпортерам кормових добавок доведеться доплатити ПДВ за останні три роки. За даними Мінсільгоспу, сума донарахувань складе від 4 до 7 млрд рублів.

Експерти пояснюють, що раніше добавки для тварин за замовчуванням входили в перелік продуктів, які обкладалися ПДВ за пільговою ставкою. Останнім часом виникли розбіжності в трактуванні цієї постанови. Тому були прийняті поправки, які однозначно встановлюють пільговий статус добавок з 1 квітня 2019 року. Тим не менш у Мінфіні вважають, що імпортери повинні доплатити ПДВ понад пільгової ставки за продукцію, ввезену до квітня 2019-го.

Наприкінці 2018 року РІА «Рейтинг» призвело дані про те, що витрати на продукти харчування в бюджеті росіян стали складати 31,2%. За прогнозами експертів, ціни на соціально значущі продукти скоро обженуть інфляцію.

Раніше із-за підвищення ПДВ, зростання цін на сировину і зміни правил торгівлі виробники й торгові мережі вже попереджали про зростання цін на молочну продукцію, а також ковбасні вироби, хліб і алкогольну продукцію. Подорожчання м’яса пояснили зростанням цін на корми, забороною на імпорт з ряду країн.

У квітні Національна м’ясна асоціація попросила уряд заборонити росіянам ввозити в країну м’ясну і молочну продукцію з-за кордону для особистого використання.