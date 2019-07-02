Більше половини росіян планують працювати після виходу на пенсію

Більше половини росіян (56,3%) планують працювати після досягнення пенсійного віку. Про це свідчать результати опитування Роструда, пишуть «Известия».

Продовжити роботу по спеціальності після виходу на пенсію готові 30,1% респондентів, а 25% віддали перевагу б влаштуватися на менш складну роботу з неповним графіком. Ще 27,6% мають намір отримати додаткову освіту, щоб надалі працювати віддалено.

При цьому понад 70% респондентів вважають, що можливість старшого покоління працювати залежить від начальства. Не планують продовжувати діяльність після досягнення пенсійного віку 27,1% громадян, а 16,6% ще не замислювалися про це.

В Роструд впевнені, що думка роботодавців не завжди об’єктивно по відношенню до співробітників старшого віку і часто продиктовано стереотипами. Експерти вважають, що серйозний бізнес зацікавлений у працівниках старше 45 років в силу їх відповідальності і почуття обов’язку.