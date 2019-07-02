Що за традиційні цінності такі?

Дивлюся «Вести недели» з Дмитром Кисельовим. І там — уривки інтерв’ю Путіна FT, де він, зокрема, розмірковує про бажаність традиційних цінностей. Ось скільки чую про цих «традиційні цінності», стільки не можу зрозуміти, про що вони ведуть мову? Що це за цінності, якогось часу або хоча б століття?

У традиціях людства були цінності австралопітеків, цінності рабовласництва, цінності відкритого гомосексуалізму (до речі, в Московії часу Івана Грозного — іноземців в першу чергу дивував саме розгул гомосексуалізму у всіх сословиях), кріпосного права, колгоспів, Гулагу. Складіть цей перелік «традиційних цінностей», хоч пунктів з 15-20, щоб ми розуміли, про що йдеться. І обґрунтуйте, чому такі цінності, а не з традицій іншого часу. Може, людина хоче жити традиціями свого печерного предка — з гаремом самок, зі своєю територією, не платити податки і взагалі посилати держава куди подалі (тому що держави й навіть церкви тоді не було). А інший — жити цінностями поміщика, з сотнями кріпаків і плантаційного господарства.

Іноді бачу в когось-«християнськими цінностями». А чому представникам інших релігій не дозволити у відповідності з їх цінностями? Наприклад, мусульманам Росії офіційно дозволити мати чотири дружини і носити чадру. А яким-небудь шаманистам — проводити людські жертвопринесення.

До речі, православне духовенство теж володіло кріпаками. Може, любителям цих цінностей приписати себе добровільно тоді в невільники до якогось монастиря? Ну і жінкам, звичайно, заборонити навчатися у вузах і працювати, а тільки сидіти вдома.

Ну і як фінальна крапка в цьому шльопання мовою. Взагалі-то російський правлячий клас став таким як раз в відсутність традиційних цінностей. Свої капітали, становище і привілеї вони сколотили при «проклятому лібералізмі». А при традиційних цінностях сталінізму їх би, звичайно, розстріляли. А при традиціях царя-батюшки просто не дали б залишити громаду свого села і прийти в місто.

З іншого боку, а що зараз заважає людям просто самим взяти і жити традиційними цінностями? Ну от окремо взятої осередком суспільства. Мабуть, закони якісь заважають? Які? Не можна вступати в шлюб з 12 років, мати рабів, не платити податки, ще щось? Вже щось підозріле тоді.