Пістолета здалося мало: в Києві хлопець влаштував криваву розправу

У Києві 23-річний хлопець жорстоко вбив свого друга в його ж квартирі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Трагедія сталася на бульварі Перова в одному з будинків. Там в квартирі двоє товаришів вживали спиртні напої. Однак між молодими людьми виникла словесна перепалка, яка викликала напад агресії у 23-річного хлопця і він зважився позбавити друга життя.

Як з’ясувалося, вбивця з пістолета ПМР 9мм зробив чотири постріли в голову і тіло чоловіка. Але цього йому здалося мало: озвірілий хлопець штрикнув пораненого ножем в груди, а після – добив його кількома ударами молотком.

“Підозрюваного затримали на місці скоєння злочину. Дніпровський районний суд задовольнив звинувачення прокуратури: вбивцю судили по кримінальній справі, згідно з частиною 1 статті 115 КК України. Він проведе у в’язниці наступні 12 років життя”, – йдеться в повідомленні.