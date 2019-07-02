На Київ насувається потужна гроза

У вівторок, 2 липня, в Києві очікується гроза і короткочасний шквалистий вітер до 15-24 метрів за секунду. Жителів столиці закликають бути обережними і дотримуватися основних рекомендації при сильному вітрі.

Погіршення погоди очікується до кінця доби, в зв’язку з цим в столиці оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

краще не виходити на вулицю, але якщо на момент негоди ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

не ходити поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей та інше негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.