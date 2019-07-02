Вчені назвали ТОП найбільш непотрібних ліків

Вчені склали ТОП непотрібних препаратів, які не тільки не лікують, але і приносять шкоду хворому. Були проведені дослідження, які відзначали реакцію організму на спожиті ліки.

Вчені повідомляють, що «Корвалол» є одним з найбільш небезпечних препаратів при регулярному вживанні і викликає залежність. Крім іншого, він порушує неврологічні і когнітивні функції, що негативно позначається на лібідо хворого.

Було встановлено, що «Геделікс» не рятує від кашлю, тому що екстракт плюща не може вилікувати цю хворобу. Лікарі відзначають шкоду препаратів «Хілак форте» і «Біфіформ», які містять мертві мікроорганізми, що гинуть при обробці, в результаті чого 99% корисних речовин в таблетках знищуються.

На другому місці в списку йде «Ессенціале», який замість лікування печінки провокує запальні процеси і застій жовчі. Самим марними ліками вчені називають «Арбідол», який китайські фахівці в 1974 році перевірили на ефективність, проте результати не дали позитивних результатів. «Арбідол» радять замінювати «Іммустатом» і «Арпевлю».

: uagolos.