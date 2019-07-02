Вагітна Лілія Подкопаєва показала чималий живіт

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва незабаром стане мамою

Ніжну світлину зірка оприлюднила в мережі, передає Depo.ua.

Для Лілії це буде третя дитина.

Зазначимо, що бізнесмен Ігор Дубинський освідчився Лілії півтора роки тому. Однак про весілля пара не повідомляла. Хоча на пальці Подкопаєвої можна помітити обручку.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва виховує сина Вадима, якого всиновила в 2006 році, а також дочку Кароліну, яку народила восени того ж року. Батьком дітей є Тимофій Нагорний, з яким спортсменка давно розлучилася.