У Києві Hyundai влетів в автобус з пасажирами і загорівся (відео)

У понеділок, 1 липня, в Дніпровському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю громадського транспорту.

На бульварі Перова, 48 автомобіль Hyundai на повному ходу не помітив автобус «Богдан», а після зіткнення почав горіти.

В результаті аварії постраждало три людини. Про це повідомляє Інформатор

Як стало відомо, автобус №600 рухався в бік Троєщини по смузі громадського транспорту. Водій висадив пасажирів на зупинці і почав рух. У цей момент в нього в’їхав Hyundai. Від удару постраждали дві жінки-пасажирки автобуса. Також медики надали допомогу і забрали в лікарню водія Hyundai. Після аварії його автомобіль почав диміти, але його вчасно загасили очевидці.

На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції. Обставини події з’ясовуються, на місце викликали слідчо-оперативну групу.