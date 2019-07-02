За місяць залишок коштів на казначейському рахунку зменшився більш ніж вдвічі

Станом на початок липня 2019 року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку держави склав 13 мільярдів гривень, що більш ніж вдвічі менше, ніж було на початку червня. Водночас уряд тримає на валютних рахунках еквівалент 81,1 мільярда гривень.

“Станом на 1 липня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 13,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 81,1 млрд грн, чого цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу”, – повідомила Маркарова, інформує “Громадське”.

Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!