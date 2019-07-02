Губернатор Красноярського краю постраждалим під час повені: «Права [хочете] качнути?

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс, який приїхав до жителів затопленого міста Канська, жорстко відповів однієї з жінок, спросившей, бачив він, в якому стані знаходиться дорожнє полотно. Відео діалогу опублікував портал 24.ru.

«А ви дорогу нашу бачили? А якщо зараз вода піде і розмиє? За нами вертольоти будуть надсилати?» — звернулася до чиновника одна з мешканок.

«Що ви хочете мені сказати? Права качнути? Я вам теж можу качнути, — відповів губернатор. — Ми і дорогу бачили, і котельню, і всі бачили]».

«Я запитую, якщо її розмиє, що нам робити?» — уточнила жінка.

«Якщо її розмиє, її відновлять», — уклав Усс.

Під час ще однієї зустрічі з місцевим населенням губернатор поправив одному з чоловіків комір футболки, сказавши: «Спокійно. Давайте я вас поправлю комірець».

Після того як Олександр Усс вислухав звіт про поточну ситуацію співробітника МНС, побажав чиновникам і рятувальникам удачі і «триматися».

«Давно таке [затоплення] було. У 2005 році. А так вражає. Ну, гаразд, що?

[Мер Канська] Андрій Михайлович [Береснєв], вперед! Удачі вам. Щасливо. Тримайтеся. Гадаю, що пік пройшов. Думаю, має бути все нормально», — сказав Усс.

Після візиту губернатор заявив ТАСС, що в Канську постраждало майно близько 300 осіб, при цьому він підкреслив, що вдалося уникнути наслідків, що стосуються життя і здоров’я людей.

Режим надзвичайної ситуації був введений в Канську 30 червня. Тоді у населеному пункті були підтоплені майже 120 дачних ділянок і близько 60 прибудинкових територій, передавало ТАСС.