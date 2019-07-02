У РЖД відреагували на виїзд Пугачової на перон вокзалу

Машина співачки Алли Пугачової рухалася по технічній платформі на Ризькому вокзалі в Москві і, тому, не заважала пасажирам, але до поїздів дозволяється під’їжджати тільки спеціальній техніці, тому дії працівників вокзалу перевірять, повідомили в дирекції залізничних вокзалів РЖД.

Раніше стало відомо, що Пугачову і її чоловіка Максима Галкіна привезли до вагону поїзда “Москва-Рига” на люксової іномарці. Відеозаписи інциденту шанувальники знаменитості і очевидці опублікували в Мережі.

Як пояснили в РЖД, оприлюднених на кадрах знято не платформа №1 Ризького вокзалу, з якої виробляють посадку пасажирів у поїзд, що відправляється в столицю Латвії, а технічна платформа №2.

У той же час в дирекції визнали, що так під’їжджати до складів може тільки спецтехніка.

Співачка Алла Пугачова — велика людина, і їй можна дозволити деякі порушення правил. Так зірка шансону Любов Успенська прокоментувала відео, на якому машина Пугачової їздить по перону Ризького вокзалу.

«Для таких особистостей, як Алла Борисівна, повинно бути виключення», — сказала Успенська каналу РЕН ТВ.

За її словами, Пугачову необхідно захищати від фанатів і публіки і така посадка в поїзд, ймовірно, пов’язана із забезпеченням безпеки. Крім того, вона нагадала, що співачку в поїздці супроводжують діти.

«Треба таких великих зірок, як Алла Борисівна, як-то відрізняти від людей всіх інших», — підкреслила вона