Рок, кіно і купальські вогнища: афіша подій на липень 2019 (відео)

Для меломанів місяць видався врожайним. Зірки – всі як один, змовилися! Не ми до них будемо їхати, а вони до нас! Тільки бери, міняй локації і в календар поглядай, щоб дати концертів і фестивалів не переплутати.

Почати липневий відрив можна з ЕКО-Фестивалю PIVIHA FEST, який буде проходити з 5 по 7 липня в Полтавській області. Мета цього фестивалю – звернути увагу людей на збереження гори Пивиха, найвищої точки (168 м) Лівобережної України, з якої відкривається фантастично красивий вид на водосховище. Хедлайнерами фестивалю станутТһе Hardkiss і Onuka, а також відомий європейський музичний проект Vanotek. Вхід на фестиваль – вільний.

В ті ж дати, з 5 по 7 липня, в Києві пройде масштабне святкування Івана Купала. 5 липня неофіційне відкриття Just In Space, на наступний день гуляння триватимуть у X-Park, в парку Муромець, де можна буде відвідати різноманітні майстер-класи з народного мистецтва. Увечері вас чекає концерт та традиційний ритуал – пускання на воду вінки із запаленими свічками і купальське вогнище.

З 16 по 18 липня київський Sky Family Park перетвориться в долину музики. Тут на фестивалі UPARK будуть виступати Thirty seconds to Mars, rag’n’bone Man, який продовжує качати народ піснею Human, а ще Pale Waves, Іван Дорн та інші всесвітньо відомі виконавці.

Поціновувачі театрального мистецтва зберуться на «Молоці». В Одеському культурному центрі з 2 по 5 липня буде проходити фестиваль театрів. «Молоко» традиційно збере найбільш резонансні свіжі цікаві, яскраві, драматичні вистави зі всієї України на масштабній театральному майданчику.

А з 12 по 20 липня тут чекають кіноманів на знаменитому Одеському міжнародному кінофестивалі.

Гостям фестивалю чекають 9 днів ексклюзивних прем’єр зарубіжних та українських фільмів від кращих режисерів, майстер-класи провідних світових кіномитців, open-air киноперформанс на Потьомкінських сходах, спеціальні покази та найяскравіші вечірки сезону з кінозірками. Спеціальною гостею фестивалю стане французька актриса Катрін Деньов.

19 липня містечко Дубно Рівненської області перетвориться на величезну рок-тусовку. Кілька тисяч любителів року зберуться на одному з найстарших українських рок-фестивалів «Тарас Бульба».

І «на закуску» — саме гаряче і музична подія липня – довгоочікуваний АТЛАС WEEKEND (9-14 липня). АТЛАС поєднує музику, активний відпочинок, освітні і розважальні програми і класний стрітфуд. На оупен еір цього літа приїдуть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, O. TORVALD, The Hardkiss, The Subways, Tom Walker, Our Last Night і багато інші круті музиканти.

А які цікаві музичні події очікуються в Європі?

2 липня концерт Стінга в Будапешті. Знаменитий британський співак збере своїх слухачів на спортивній арені імені Ласло Паппа. Шанувальники напевно почують знамениті хіти, такі як «Englishman in New York», Shape of my heart і багато інших.

У французькому Нантері 3 липня виступить знаменита американська співачка PINK.

