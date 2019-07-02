Жарку Гвадалахару засипало градом

Аномальна стихія, яка накрила п’ятимільйонний місто, пошкодила 350 будинків. Гвадалахара виявилася буквально закутого в крижану твердь. Місцевим жителям довелося відкопувати свої автомобілі з-під значного сніжно-крижаного покриву (офіційна статистика повідомляє про 40 таких машинах, однак, за свідченнями очевидців, їх було значно більше). На землі виявилося безліч зламаних дерев.

Градом також завалило дренажні системи, що призвело до сильних повеней у деяких частинах міста.

Співробітники місцевого Агентства цивільної оборони оперативно прибирали лід з вулиць. Також вони рятували людей, які потрапили в пастки, опинившись під час стихії в автомобілях і на дахах будинків. За офіційними даними, травм і смертельних випадків зафіксовано не було.

Експрес-інформація по країні

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Мехіко

Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)

Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,756 (74-я в світі)

ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

Валюта – мексиканське песо

Межує з: США, Белізом, Гватемалою

Губернатор штату Енріке Альфаро назвав явище неймовірним. Оскільки в даному регіоні такі природні явища ніколи раніше не спостерігалися. Буря проілюструвала, що глобальні зміни клімату все частіше втручаються в повсякденне життя землян.

Легко сказати: під час бурі температура раптово опустилася з 31 до 14, а після того, як погодні пристрасті вляглися, піднялася до 17 градусів за Цельсієм.

За матеріалами NBC News

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