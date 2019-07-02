ЗСУ знищили розвідбазу бойовиків ДНР: опубліковано відео смертельного удару

У суботу, 29 червня, під час бойових дій на Донбасі Збройні сили України знищили російську розвідувальну техніку бойовиків.

Відповідне відео було опубліковано на своїй Facebook сторінці українським офіцером Дмитром “Мюллером”.

За його словами, в районі населеного пункту Майорове (колишня назва – Червоний Жовтень) точним пострілом були знищені дві станції розвідки “Торн-МД” російського виробництва. Крім того, бойовики понесли також втрати в живій силі: двоє членів незаконних збройних формувань було убито, ще троє – отримали поранення.