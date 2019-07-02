Филарет рассказал о тайных соглашениях между Порошенко и вселенским патриархом

Филарет считает, что томос об автокефалии не выгоден украинской поместной церкви, в чем есть частица вины экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко на телеканале ZIK.

“Он [Порошенко] подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а вселенскому патриарху. Я об этом не знал”, – заявил он.

По словам Филарета, пока вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, но, по данным СМИ, ей должны передать “еще много монастырей”, в том числе Успенскую церковь во Львове. Почетный патриарх добавил, что Украина пока не должна ничего выплачивать Вселенскому патриархату.

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“Но по данным “Вестей”, не мои слова, а “Вестей”, мы должны платить в долларах. Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя”, – подчеркнул он.

Порошенко 17 октября 2018 года зарегистрировал в парламенте законопроект №9208 “Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская”. В пояснительной записке глава государства подчеркнул, что необходимо способствовать процессу образования в Украине единой поместной православной церкви и создать условия для выполнения экзархами Вселенского патриархата их функций в Украине.

Полное интервью Филарета смотрите здесь:

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