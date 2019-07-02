Влада Венеції перенесли введення збору за в’їзд

Влада Венеції перенесли заплановане на 1 вересня 2019 року введення плати за в’їзд у місто. Новий збір почнуть стягувати з 1 січня 2020 року і тільки за одноденні поїздки.
Зібрані кошти планують спрямувати на утримання міста в чистоті.
Мер Венеції Луїджі Бруньяро говорив, що сума збору може скласти від €2 в міжсезоння до €10 під час високого сезону.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Венеція хоче «чорну мітку».
За матеріалами «Гордон»
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