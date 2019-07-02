Влада Венеції перенесли введення збору за в’їзд

Влада Венеції перенесли заплановане на 1 вересня 2019 року введення плати за в’їзд у місто. Новий збір почнуть стягувати з 1 січня 2020 року і тільки за одноденні поїздки.

Зібрані кошти планують спрямувати на утримання міста в чистоті.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро говорив, що сума збору може скласти від €2 в міжсезоння до €10 під час високого сезону.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Венеція хоче «чорну мітку».

За матеріалами «Гордон»

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