У Норвегії песець подолав 3,5 тисячі км і поставив рекорд

Про подорож песця вдалося дізнатися завдяки тому, що вчені з норвезького Полярного інституту оснастили тварина пристроєм GPS-стеження. Полярна лисиця подалася на захід, коли їй було ще менше року. За 21 день вона досягла Гренландії.

Дослідників вразила не стільки довжина шляху, скільки швидкість тварини — в середньому трохи більше 46 кілометрів в день, максимум — 155 кілометрів в день.

«Спочатку ми не могли повірити своїм очам. Ми подумали, що, можливо, лисиця мертва і була доставлена на човні, але в цьому районі не було човнів. Ми були приголомшені», — сказала Єва Фуглей, представник Полярного інституту Норвегії.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Зараз місцезнаходження лисиці відстежити неможливо. У лютому пристрій GPS-стеження припинило роботу.

Ще жодного разу вчені не реєстрували у песця такій швидкості пересування. Вони відзначають, що зазвичай песці мігрують взимку в інші географічні райони, але із-за танення льодів Ісландія, наприклад, вже закрита для цих тварин. Не виключено, що з часом полярні лисиці виявляться ізольованими на островах.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», рибалки взяли худого песця за дитинча тюленя.

За матеріалами Snob

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