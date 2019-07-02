У Норвегії песець подолав 3,5 тисячі км і поставив рекорд

Про подорож песця вдалося дізнатися завдяки тому, що вчені з норвезького Полярного інституту оснастили тварина пристроєм GPS-стеження. Полярна лисиця подалася на захід, коли їй було ще менше року. За 21 день вона досягла Гренландії.
Дослідників вразила не стільки довжина шляху, скільки швидкість тварини — в середньому трохи більше 46 кілометрів в день, максимум — 155 кілометрів в день.
«Спочатку ми не могли повірити своїм очам. Ми подумали, що, можливо, лисиця мертва і була доставлена на човні, але в цьому районі не було човнів. Ми були приголомшені», — сказала Єва Фуглей, представник Полярного інституту Норвегії.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
Прапор
Герб
Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
Зараз місцезнаходження лисиці відстежити неможливо. У лютому пристрій GPS-стеження припинило роботу.
Ще жодного разу вчені не реєстрували у песця такій швидкості пересування. Вони відзначають, що зазвичай песці мігрують взимку в інші географічні райони, але із-за танення льодів Ісландія, наприклад, вже закрита для цих тварин. Не виключено, що з часом полярні лисиці виявляться ізольованими на островах.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», рибалки взяли худого песця за дитинча тюленя.
За матеріалами Snob
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