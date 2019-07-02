ДБР зайнялося купівлею телеканалу «Прямий»

Державне бюро розслідувань проводить слідчі
дії по справі про купівлю телеканалу «Прямий», але не розкриває їх деталі,
повідомляючи про таємницю слідства.
«Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться
слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінальної
виробництва з купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Їх конкретизація поки
неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування», — повідомляється на сторінці
ДБР в соцмережі Facebook.
У бюро відзначають, що всі слідчі дії у кримінальній
виробництві проводяться виключно в рамках чинного законодавства».
Раніше SKELET-info повідомляв, що майно і активи колишнього президента Петра Порошенка будуть заарештовані – під загрозою «Кузня на Рибальському» і телеканал «Прямий».
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