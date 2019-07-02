Птах годує пташенят недопалком — дешраздирающее фото з американського пляжу

На пляжі у Флориді (США) була помічена птах, що годує свого пташеня недопалком. Фото, опубліковане в мережі, підкреслило масштаби екологічних проблем і викликало хвилю гніву на адресу недбалих курців.

Самка чорного водореза підібрала з пляжу недопалок і поклала його в дзьоб пташеня.

Карен Мейсон, зробила фотографії, розмістила їх в Facebook з простим проханням: «Якщо ви курите, будь ласка, не кидайте свої недопалки де попало». Вона додала: «Прийшов час очистити наші пляжі і перестати ставитися до них як до однієї гігантської попільничці».

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Коментатори підтримали її прохання, сказавши, що видовище було жахливим».

Карен Мейсон, відома в мережі як Карен Кэтберд, була завалена проханнями світових ЗМІ відтворити її фотографії.

Жінка пояснила, що птахи шукають їжу, ковзаючи по воді з відкритими дзьобами. При цьому вони не бачать, що саме потрапляє в дзьоб. Птах, відображена на фото, має бути, підібрала недопалок десь на мілководді.

Всюдисущі недопалки

Викидання недопалків не тільки завдає шкоди тваринам і навколишнього середовища, але також може призвести до лісових пожеж.

Тютюнові недопалки настільки всюдисущі, що більшість з нас вже навіть не звертають на них увагу. Щорічно близько 4,5 трильйона недопалків засмічують вулиці, парки і пляжі.

При цьому більшість людей не усвідомлює, що сигаретні фільтри зроблені з ацетату целюлози — пластику, який ніколи повністю не розкладеться. На додаток до цього, ацетат-целюлозні фільтри пропускають миш’як, хром, нікель та кобальт в наш грунт і воду, вбиваючи дику природу і руйнуючи екосистеми.

Фільтри не приносять користі для здоров’я курців, але створюють глобальну загрозу для навколишнього середовища, особливо для океану, куди потрапляє більшість неналежним чином викинутих недопалків.

За матеріалами Independent

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