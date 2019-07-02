Черніговим пронісся буревій: є постраждала

Черніговим пронісся ураган. Потужний вітер піднявся раптово і лютував 20 хвилин. За цей час він накоїв чимало лиха.

Через негоду вітер валив і виривав з корінням дерева, а важкі гілки трощили будинки, дороги і машини. А на одній з вулиць стовбур дерева придавив жінку. Постраждалу з травмами госпіталізували.

Крім того, вітер обривав дроти, і частина міста залишилася без електрики. Буревій зривав з дахів антени.

Відзначимо, що погіршення погоди сьогодні прогнозують в центральних, східних і західних областях – там чекають на зливи. А ось на півдні пануватиме спека, там буде до 38 градусів.

Ми вже повідомляли, що в Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишився 601 населений пункт в п’яти регіонах. А в Рівненській області в Зарічненському та Дубровицькому районах буревій частково пошкодив дахи п’яти шкіл і 24 житлових будинків.