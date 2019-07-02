Абрикоси уповільнюють старіння

Дієтологи перерахували фрукти, які сповільнять старіння.

Німецькі вчені провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що існують певні фрукти, які сприяють збереженню краси і молодості.

Фахівці встановили, що плоди граната містять уролітін А і метаболіт біомолекул. Дані речовини мають унікальні властивості, які впливають саме на клітинному рівні.

Свої коментарі з цього приводу надала лікар-дієтолог Олена Соломатіна, додавши від себе ще деякі фрукти.

“Сповільнювати старіння здатні все фрукти, що містять велику кількість антиоксидантів. Цими речовинами багаті всі фрукти і ягоди яскравого, насиченого забарвлення: слива, виноград, чорниця, чорноплідна горобина, обліпиха, абрикоси, зелень і багато інших”, – додала лікар-дієтолог.

Також Соломатіна підкреслила, що особливо важливим є вживання сезонних фруктів, вони особливо насичені антиоксидантами, які сприяють регенерації клітин.

“Їсти плоди потрібно регулярно, рідкісні перекушування не дадуть потрібного ефекту. При цьому чим ширше розмаїття рослинної їжі, тим краще захищений організм”, звернула увагу Олена Соломатіна.

Також вона радить вживати більше рослинної їжі. Це пояснюється тим, що робота кишечника і його стан відбивається на зовнішньому вигляді людини.